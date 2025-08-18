luni, august 18, 2025
ANUNȚ ÎNTRERUPERE APĂ

Având în vedere necesitatea alimentării cu apă a noii rețele, executată prin investitia Primariei Municipiului Giurgiu pe străzile adiacente Km 5- Sos. Bucuresti, vă informăm că în data de 19.08.2025, între orele 8.00-16.00 , se va întrerupe furnizarea apei potabile.

În aceste conditii nu vor beneficia de apă următorii consumatori:

– Cartierul de case Km5

– Societatile Comerciale, Agentii Economici si Institutiile Publice din Zona Industrială Nord

Cu speranța că veți înțelege situația, vă rugăm să va asigurati necesarul de apă potabilă pentru această perioadă, asigurându-vă totodată de demersurile noastre intreprinse pentru scurtarea timpului de intervenție, în măsura în care este posibil.

                      Vă mulțumim pentru înțelegere,

Director General ,

Popescu Alexandru-George

