Răspunsul președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, la acuzațiile ce i s-au adus în spațiul public…

„În baza unor întrebări puse în spațiul public de către un personaj politic, fac următoarele precizări: Pe perioada 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗺𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀̦𝗲𝗱𝗶𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 Județean , singurele posturi înființate, 𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗲 și 𝘀𝗰𝗼𝗮𝘀𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀 – în mod 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 și 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁 – au fost două 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗲, grad profesional superior, necesare Compartimentului 𝗚𝗵𝗶𝘀̦𝗲𝘂 𝘂𝗻𝗶𝗰 𝗱𝗲 eficiență energetică, precum și 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿𝘂𝗿𝗶 𝗽𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝘂𝗿𝗶.

În conformitate cu dispozițiile 𝗢𝗨𝗚 𝗻𝗿. 𝟵𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟰, privind înființarea rețelei naționale de ghișee unice de eficiență energetică, publicată în Monitorul Oficial nr. 613/29 iunie 2024, au fost implementate 𝗱𝗼𝘂𝗮̆ 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲 eficientizare energetică 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲 𝘃𝘂𝗹𝗻𝗲𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.

Pentru acest apel de proiecte, prin 𝗣𝗡𝗥𝗥 sunt disponibili 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝟯𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼. Cu acești bani se vor acorda 𝘃𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗮 𝟭𝟰.𝟴𝟱𝟭 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗶𝗻𝘁̦𝗲. Și cel mai important, in județul nostru, 𝟴𝟯𝟵 𝗱𝗼𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗳𝗼𝘀𝘁 înregistrate și 𝗹𝗲 𝘃𝗮 𝗳𝗶 alocată suma de aproximativ 𝟭𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼.

Ca o concluzie, 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘀 𝗰𝗿𝗲𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗲𝗹𝗼𝗿 două funcții, 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 în 𝗹𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 (!), 𝗶̂𝗻𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘁̦𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 măsurile 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲.

Este clar că persoana în cauză nu cunoaște procedura de derulare a fondurilor europene, deoarece în 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝘀𝗮̆𝘂 𝗻𝘂 𝗮 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗶𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻.

Înțeleg însă îngrijorarea, pentru că în 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟲–𝟮𝟬𝟮𝟬 s-au făcut următoarele angajări:

• 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗮 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝗲𝗮𝗻𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗗𝗿𝘂𝗺𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝗲𝗻𝗲 și 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗴𝗶𝘂 – din 39 de angajați, 𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮̆𝗿𝗶;

• 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁̦𝗲𝗮𝗻 – din 138 de angajați, 𝟱𝟲 angajări;

•𝗗𝗚𝗔𝗦𝗣𝗖 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗴𝗶𝘂 – 𝗱𝗶𝗻 𝟳𝟭𝟴 𝗱𝗲 angajați, 𝟯2𝟬 𝗮𝗻𝗴𝗮𝗷𝗮̆𝗿𝗶

I se pare corect fostului președinte CJ faptul că domnul Marius Leafu, președinte al Organizației Municipale PSD Giurgiu, a fost angajat exact în această perioadă, de reduceri de personal, la ANIF Giurgiu – instituție a statului, în subordinea politică a PSD, – pe funcția de Șef la Achiziții?!

Adevărata îngrijorare este că restructurarea actuală ar putea viza prieteni, rude, afini și aparatul de partid.

Decizia Guvernului este fermă și trebuie aplicată de sus până jos.

Dau asigurări că 𝘁𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗼𝗿 𝗳𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗹𝗲𝗴𝗶𝗶, în 𝗺𝗼𝗱 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁 și 𝗰𝗼𝗿𝗲𝗰𝘁.”

Toma PETCU – președintele Consiliului Județean Giurgiu