Bolnavii cu afecțiuni autoimune și bătrânii se roagă de Guvern: „Nu ne luați singura gură de aer! Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat!”

Pacienţii cu afecţiuni autoimune, către guvernanţi: „Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat!”
Un strigăt de ajutor vine din partea celor mai vulnerabile persoane ale acestei țări: bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități grave. Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APPAA) a transmis o scrisoare deschisă către Guvern și Parlament, cerându-le decidenților să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat.
Scrisoarea vorbește despre suferință, despre lupta zilnică a acestor oameni și despre cum o simplă măsură birocratică poate însemna, pentru ei, pierderea casei, a siguranței și a unui minim de demnitate.
„Proiectul de lege prin care doriţi să eliminaţi scutirile de impozite pentru locuinţe, terenuri şi mijloace de transport loveşte direct în aceşti oameni. Pentru mulţi, aceste facilităţi nu au fost niciodată ca un bonus, ci singura gură de aer care le-a permis să-şi păstreze casa, să aibă un acoperiş sigur sau să se deplaseze spre medic, terapie ori loc de muncă”, transmit reprezentanții APPAA.
Asociația avertizează că veniturile aduse statului în urma aplicării acestei măsuri ar fi aproape inexistente, însă consecințele asupra oamenilor ar fi devastatoare.
„Stimaţi decidenţi, vă cerem cu toată fermitatea, dar şi cu toată umanitatea: Nu anulaţi scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Nu transformaţi o măsură contabilă într-o marginalizare. Nu uitaţi că fiecare lege este votată pentru binele oamenilor şi nu împotriva lor!”
Apelul, semnat de preşedintele Asociaţiei, Rozalina Lăpădatu, se încheie cu o pledoarie pentru demnitate: „Drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu se negociază şi nu se taie la rectificarea bugetară. Ele sunt parte din demnitatea noastră ca naţiune.”
În spatele acestei scrisori nu sunt doar cuvinte. Sunt oameni care își duc boala pe picioare, bătrâni care se roagă să nu piardă casa în care au crescut, mame care fac drumuri nesfârșite la spital pentru copilul lor bolnav. Toți cer același lucru: să nu fie uitați, să nu li se ia puținul care îi ține la suprafața vieții.