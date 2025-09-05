Declarația Deputatului Marian MINA, cu prilejul constituirii Ligii Elevilor Social Democrați – Giurgiu ( Galerie FOTO)

”Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu, astăzi (n.red.- joi, 4 septembrie) alături de tinerii noştri, la începutul unui proiect important – constituirea Ligii Elevilor Social Democrați Giurgiu.
Vă felicit, dragi colegi, pentru curajul și inițiativa de a vă implica, de a vă face auzită vocea și de a arăta că tinerii sunt o forță reală în societatea noastră.
Știu că vârsta voastră este vârsta întrebărilor, a energiilor mari și a visurilor frumoase. Poate uneori simțiți că lumea „decide peste capul vostru”, că sunteți puși să așteptați până veți deveni adulți pentru a fi luați în serios. Eu cred însă că tinerii trebuie ascultați acum. Pentru că voi vedeți lucrurile cu prospețime, cu sinceritate și cu dorința de schimbare.
Social-democrația nu înseamnă doar politică, ci mai ales valori: solidaritate, respect pentru fiecare om, șanse egale pentru toți. Sunt principii care, dacă le trăim zi de zi, ne pot face comunitățile mai drepte și mai unite. Și voi, prin această ligă, aveți șansa să le puneți în practică, în felul vostru, prin proiecte, idei și inițiative care să facă diferența pentru colegii și prietenii voștri.
Ca președinte al PSD Giurgiu, vă asigur că veți avea sprijinul nostru. Dar această ligă trebuie să fie în primul rând a voastră – un loc unde să învățați să lucrați în echipă, să dezbateți liber, să vă asumați responsabilități și să transformați energia tinereții în soluții concrete.
Îmi doresc să fiți curajoși, să puneți întrebări, să nu vă fie teamă să greșiți și, mai ales, să rămâneți uniți. Pentru că împreună putem construi nu doar un viitor mai bun, ci și un prezent mai puternic, în care fiecare elev simte că vocea lui contează.
Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru acest pas important. Cred în voi și în energia voastră, și sunt convins că Liga Elevilor Social-Democrați din Giurgiu va deveni un exemplu pentru toată țara.”