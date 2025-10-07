RAR dezminte zvonul că  s-ar fi modificat legea privind anvelopele de iarnă. Ce marcaje trebuie să aibă pentru a fi conforme…

Registrul Auto Român (RAR) a transmis un mesaj oficial prin care dezminte informațiile eronate apărute în spațiul public, precizând clar că legislația referitoare la echiparea vehiculelor pentru iarnă nu a suferit nicio modificare.
Instituția reamintește șoferilor că singurul criteriu legal care definește o anvelopă de iarnă este marcajul M și S (de la Mud & Snow – noroi și zăpadă), inscripționat sub una dintre formele M+S, M.S. sau M&S. Anvelopele care poartă acest marcaj sunt considerate conforme pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de denumirea comercială („winter”, „all season” etc.).
„Nu s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei”, transmite RAR. Instituția subliniază că termenul „all season” este doar o denumire comercială și nu garantează automat conformitatea legală, dacă pneul nu are inscripția M+S (foto).
Totodată, RAR clarifică faptul că nu există o perioadă fixă în care anvelopele de iarnă sunt obligatorii. Ele trebuie montate doar atunci când condițiile meteo o impun – adică atunci când șoseaua este acoperită cu zăpadă, polei sau gheață.
Reprezentanții RAR recomandă șoferilor să verifice cu atenție anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului cauciucurilor. Anvelopele mai vechi de 4–5 ani ar trebui inspectate de un specialist pentru a identifica eventuale semne de uzură sau rigidizare.
„O anvelopă de iarnă aflată în stare bună crește semnificativ aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și reduce distanța de frânare, mai ales la temperaturi sub 7 grade Celsius”, mai precizează instituția.
Cei care nu respectă obligația de a utiliza anvelope corespunzătoare atunci când circulă în condiții de iarnă riscă amenzi între 1.305 și 2.900 de lei, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni (9–20 puncte-amendă).
Prin aceste clarificări, Registrul Auto Român își propune să aducă transparență și siguranță rutieră, reamintind șoferilor că, în sezonul rece, alegerea corectă a anvelopelor nu ține doar de respectarea legii, ci și de protejarea vieții.
Sursa: Alba 24.ro