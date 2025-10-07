Programul „Anghel Saligny” a fost suspendat! Ministerul Dezvoltării le-a trimis notificări constructorilor. Când va fi el, reluat…

Lucrurile se complică tot mai rău în privința primăriilor de localități, în ceea ce privește lucrările începute și aflate la acest moment în derulare…Mai multe proiecte finanțate prin programul „Anghel Saligny” au fost blocate din lipsă de bani.
Drumuri și rețele de canalizare, pe pauză
Aproape 2.700 de proiecte de drumuri, gaze, apă și canalizare vor fi oprite în toată țara. Constructorii care au lucrări finanțate prin programul național „Anghel Saligny” au primit notificări oficiale din partea Ministerului Dezvoltării să nu mai depună solicitări de plată, întrucât bugetul pe anul acesta este deja epuizat. Decizia riscă să genereze efecte economice în lanț, avertizează reprezentanții firmelor ce executau lucrările.
Notificarea transmisă beneficiarilor este datată 2 octombrie. Unul dintre antreprenorii afectați avertizează că oprirea plăților și blocarea proiectelor vor lovi direct în zeci de mii de persoane implicate în derularea lucrărilor.
„Suspendarea programului fără un mecanism de compensare a datoriilor va împinge multe firme spre insolvență. În 2025, numărul companiilor de construcții care vor intra în incapacitate de plată ar putea fi chiar mai mare decât anul trecut”, a declarat același antreprenor .
Întrebat despre acest subiect, aflat în atenția tuturor primăriilor de localități, din județ, administratorul public al Consiliului Județean Giurgiu, Silviu Dumitrescu ne-a spus: „La acest moment nu se mai pot depune în platformă facturi.
În privința precizării că unele lucrări vor fi prioritizate, Silviu Dumitrescu ne-a precizat: „Sunt prioritizate doar la plată, dar platforma s-a oprit de tot anul acesta urmând ca programul să fie reluat în anul viitor. De fapt anul acesta au fost prioritizate…Probabil că platforma se va redeschide prin luna aprilie, anul viitor, căci în primele 2-3 luni nu este bugetul gata…”
Pe fondul incertitudinilor, angajatorii din construcții se tem că vor pierde mare parte din muncitorii calificați, cea mai valoroasă resursă din acest domeniu. Rămâne de văzut acum ce proiecte vor fi menținute și care vor fi puse pe „pauză”, în perioada următoare.