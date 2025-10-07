Permisele categoria B, extinse: șoferii pot conduce tractoare agricole fără examen suplimentar

O schimbare majoră în Codul Rutier aduce vești bune pentru milioane de români. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite deținătorilor de permis categoria B să conducă tractoare din clasa Tr1 pe drumurile publice, fără a mai susține un examen suplimentar.
Noua reglementare, aliniată practicilor europene, simplifică accesul la conducerea utilajelor agricole lente – esențiale pentru activitățile din mediul rural și pentru economia agricolă. Legea va intra în vigoare în termen de 90 de zile, perioadă în care echivalarea B → Tr1 va fi înscrisă pe noile permise de conducere.
Cei care dețin deja permis categoria B pot circula legal cu vehicule Tr1, în limita de viteză de 40 km/h. De asemenea, posesorii de permise Tr pot conduce vehicule din categoriile Tr și Tr1, iar cei cu Tr1 – ansambluri Tr1, inclusiv cu una sau două remorci.
Beneficii pentru agricultură și economie
Modificarea legislativă a fost gândită pentru a răspunde deficitului acut de forță de muncă din agricultură și pentru a sprijini implementarea Planului Național Strategic 2023–2027. În practică, fermierii și lucrătorii din mediul rural vor avea acces mai rapid la utilaje, fără birocrația suplimentară a obținerii unei noi categorii de permis.
Specialiștii din domeniu estimează că această măsură va reduce costurile administrative, va crește productivitatea și va contribui la legalizarea circulației utilajelor lente pe drumurile publice.
Ordonanța mai precizează că echivalarea B ↔ Tr1 nu se aplică vehiculelor rapide sau transporturilor agabaritice, care rămân supuse cerințelor standard pentru categoria Tr. Totodată, competențele teritoriale ale școlilor de șoferi și autorităților de examinare au fost clarificate, ceea ce va scurta procedurile pentru obținerea permiselor de tip Tr, Tr1, Tb și Tv.
Prin această schimbare, România face un pas important spre modernizarea legislației rutiere, adaptând-o la nevoile reale ale sectorului agricol. Măsura promite să aducă beneficii directe fermierilor și să contribuie la o mai bună integrare a utilajelor agricole în siguranța rutieră națională.