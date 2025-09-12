vineri, septembrie 12, 2025
PSD se OPUNE categoric creşterii vârstei de pensionare.

Declaraţiile sau mai bine zis bâjbâielile premierului Bolojan pe acest subiect nu fac altceva decât să provoace îngrijorări în rândul tuturor angajaţilor şi să adâncească neîncrederea în Guvern.
Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Europa.
Avem atâţia oameni harnici care au ridicat România cu palmele lor şi, după ce au dat tot ce au avut mai bun, nu poţi să vii să le spui că trebuie să muncească și mai mult!
Să creşti vârsta de pensionare înseamnă să condamni milioane de oameni care poate nu vor mai apuca să încaseze pensia. Înseamnă să le iei dreptul la liniște, la nepoți, la odihnă.
Pensionarea nu este un privilegiu, ci este un DREPT câștigat prin ani de trudă şi multe sacrificii.
Statul trebuie să fie alături de cetățenii săi, nu împotriva lor. Soluția nu este să îi ții pe oameni la muncă până cad din picioare, ci să creezi un sistem corect: combaterea muncii la negru, investiții în sănătate, educație și locuri de muncă decente. De asemenea, dacă premierul susţine că este preocupat de sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii, atunci ar trebui să susțină creșterea natalității, nu să pună CASS la mame!
În loc de a împovăra oamenii care muncesc, statul ar trebui să se concentreze pe măsuri reale. Românii merită să se bucure de pensie, nu să o privească doar ca pe o iluzie, de aceea creșterea vârstei de pensionare nu este o soluție, ci o nedreptate!

