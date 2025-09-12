vineri, septembrie 12, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Dan RUSU, primarul din Adunații Copăceni: „MAJORAREA IMPOZITELOR cu 500% pentru PROPRIETĂȚI NEÎNGRIJITE”

Dan RUSU, primarul din Adunații Copăceni: „MAJORAREA IMPOZITELOR cu 500% pentru PROPRIETĂȚI NEÎNGRIJITE”

Jurnal
-
0
Dan RUSU, primarul din Adunații Copăceni: „MAJORAREA IMPOZITELOR cu 500% pentru PROPRIETĂȚI NEÎNGRIJITE”
Pe pagina sa de Facebook primarul Dan RUSU și-a anunțat concetățenii despre o măsură nepopulară, dar foarte necesară, considerăm noi:
„Vă aduc la cunoștință, dragi locuitori și proprietari de terenuri, că în urma hotărârii Consiliului Local s-a decis majorarea impozitului cu 500% pentru proprietățile neîngrijite.
Această măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Până la această dată aveți timp să vă îngrijiți terenurile și imobilelepentru a evita majorarea impozitului.
Vă rog să luați act de prezenta informare și să luați măsurile necesare.”

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
25.9 ° C
25.9 °
25.9 °
60 %
1.7kmh
100 %
vin
25 °
S
28 °
D
28 °
lun
28 °
mar
28 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com