Dan RUSU, primarul din Adunații Copăceni: „MAJORAREA IMPOZITELOR cu 500% pentru PROPRIETĂȚI NEÎNGRIJITE”

Pe pagina sa de Facebook primarul Dan RUSU și-a anunțat concetățenii despre o măsură nepopulară, dar foarte necesară, considerăm noi:
„Vă aduc la cunoștință, dragi locuitori și proprietari de terenuri, că în urma hotărârii Consiliului Local s-a decis majorarea impozitului cu 500% pentru proprietățile neîngrijite.
Această măsură va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Până la această dată aveți timp să vă îngrijiți terenurile și imobilelepentru a evita majorarea impozitului.
Vă rog să luați act de prezenta informare și să luați măsurile necesare.”