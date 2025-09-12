Deputatul PSD Marian MINA: „PSD a fost întotdeauna alături de agricultorii români”

„PSD a fost întotdeauna alături de agricultorii români. Am spus mereu că Agricultura

De altfel, şi acum, în Programul Naţional de Relansare Economică, propus de Partidul Social Democrat, Agricultura reprezintă un capitol esenţial.

Specialiştii noştri propun soluţii care să ne ajute să reducem importurile de alimente şi să avem pe masă produse curate, sănătoase, proaspete, ROMÂNEŞTI:

Propunem:

Relansarea Programului Rabla pentru tractoare și utilaje agricole, cu finanțare din fonduri europene și Fondul pentru mediu

Stimularea investițiilor în industria alimentară -susținerea dezvoltării industriei alimentare românești pentru reducerea importurilor de alimente

Susținerea dezvoltării producției agricole românești – Susținerea cooperativelor și organizațiilor de udători şi asigurarea veniturilor pentru dezvoltarea cooperativelor și organizațiilor de udători.

Aceasta, prin credite fiscale, garanţii de stat şi deduceri fiscale la contribuţiile din impozitul pe profit.