Deputat PSD Marian MINA: „Respect pentru mame. Respect pentru eroi. Respect pentru cei care și-au sacrificat viața pentru România.”

„PSD a promis și se ține de cuvânt: vrem să corectăm nedreptăți majore, măsuri greșite și inechitabile din Pachetul 1, asumat de premierul Bolojan, și să redăm demnitatea unor oameni care merită tot sprijinul nostru.

CASS

Astfel, parlamentarii social-democraţi au iniţiat două proiecte de lege privind scutirea de la platapentru mamele aflate în concediul de creştere a copilului, dar şi pentru veterani, invalizi de război, văduve de război, deținuți politici şi personalul monahal.

României Într-o țară unde natalitatea scade alarmant, este esențial să susținem familiile și viitorul copiilor noștri. Cred cu tărie că o societate puternică se construiește atunci când sprijinim familia și punem pe primul loc grija față de copii și părinți. De aceea, consider că este absolut necesar să menţinem sprijinul pentru susţinerea natalităţii, iar impunerea plăţii CASS la mame contravine interesului naţional al

De asemenea, veteranii, invalizii și văduvele de război, foștii deținuți politici, călugării și călugărițele sunt oameni care au pus mereu țara și credința mai presus de ei înșiși, astfel trebuie sprijiniți, nu împovărați.

Nu vorbim doar despre cifre sau bugete. Vorbim despre recunoștință, respect și echitate.