Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței Ordinare a Consiliului Local Giurgiu din data de 30 octombrie 2025

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.523/24.10.2025 PROIECTE HOTĂRÂRI:
Proiect de hotărâre nr.233/01.09.2025 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de construcții ce formează mașina de hârtie”, beneficiar SUPER KRAFT PAPER SRL:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.246/16.09.2025 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Giurgiu și stabilirea taxelor pentru emiterea acordului de funcționare / autorizaţiei de funcţionare :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.250/24.09.2025 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde în sezonul rece:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
Proiect de hotărâre nr.252/30.09.2025 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a două terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, Șoseaua Sloboziei, FN :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.253/30.09.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.254/30.09.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.255/30.09.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.256/30.09.2025 privind abrogarea Hotărârii nr.167/26.05.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.257/30.09.2025 privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.120/29.05.2025:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
10.Proiect de hotărâre nr.258/02.10.2025 privind modificarea Hotărârii nr.148/28.04.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.262/08.10.2025 privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Rozelor FN, către Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.263/08.10.2025 privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Bulevardul Mihai Viteazu, către Mitropolia Munteniei și Dobrogei-Episcopia Giurgiului :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.264/08.10.2025 privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.265/08.10.2025 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.142/26.06.2025 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.266/08.10.2025 privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investițiilor realizate în cadrul proiectului „Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă – Apa Service Giurgiu” Cod SMIS2014+158167 și darea în administrare către Operatorul Regional Apa Service SA Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.271/13.10.2025 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.20.431/09.04.2020,
încheiat între Municipiul Giurgiu și Cioflan Marian, pentru terenul situat în Strada Negru-Vodă, FN, adiacent nr.8:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
17. Proiect de hotărâre nr.272/13.10.2025 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – clădire și teren, precum și dotărilor aferente (mijloace fixe) obiectivului Piața de gross pentru pește în Municipiul
Giurgiu, ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism
Proiect de hotărâre nr.273/13.10.2025 privind revocarea Hotărârii nr.41/29.02.2024 a
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind trecerea din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
19.Proiect de hotărâre nr.274/14.10.2025 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2025-ianuarie 2026 :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
20. Proiect de hotărâre nr.275/15.10.2025 privind asocierea în participație între Municipiul Giurgiu și JUDSERV 2020 S.R.L :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
21. Proiect de hotărâre nr.276/15.10.2025 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37803, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Unirii, FN:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism
22. Proiect de hotărâre nr.277/15.10.2025 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a unui teren ce aparține domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 42399, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, adiacent strada Gloriei:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism
23. Proiect de hotărâre nr.278/16.10.2025 privind însușirea propunerii de concesionare
prin licitație publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 46057, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Nicolae Bălcescu, nr.58:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
24. Proiect de hotărâre nr.279/16.10.2025 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 47498, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Nicolae Titulescu, nr.14:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
25.Proiect de hotărâre nr.280/16.10.2025 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de Oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41371, situat în Municipiului Giurgiu, strada Industrială Vest, FN:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
26.Proiect de hotărâre nr.281/17.10.2025 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.308 din 05.11.2024 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
27.Proiect de hotărâre nr.282/20.10.2025 privind darea în administrare a unui spațiu, situat în clădirea administrativă-Piața Centrală, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
28.Proiect de hotărâre nr.283/20.10.2025 privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina – director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor al Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu, pentru a vota punctele 1-3 aflate pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. convocată pentru data de 31.10.2025:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
Proiect de hotărâre nr.284/20.10.2025 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
Proiect de hotărâre nr.285/21.10.2025 privind vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Giurgiu către titularii contractelor de închiriere :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.286/22.10.2025 privind stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 582,00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, str.Gloriei, FN :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- 32.
Proiect de hotărâre nr.287/22.10.2025 privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.70, din Municipiul Giurgiu
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr. 269/09.10.2025 privind modificarea tarifului practicat în desfășurarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă și protecție socială;
Proiect de hotărâre nr.288/23.10.2025 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții:”Reabilitare bulevarde, străzi, alei carosabile, Zona II în Municipiul Giurgiu” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate din bugetullocal pentru realizarea obiectivului de investiții, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.289/23.10.2025 privind reintroducerea în contul 231 “Active fixe corporale în curs de execuție“ a activelor scoase nejustificat din evidența contabilă prin HCLM nr. 69/03.03.2020, privind scoaterea din evidența contabilă a Primăriei Municipiului Giurgiu, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție“ a unor obiective de investiții :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr.290/23.10.2025 privind reintroducerea în contul 231 “Active fixe corporale în curs de execuție“ a activelor scoase nejustificat din evidența contabilă prin HCLM nr. 296/21.10.2024, privind scoaterea din evidența contabilă a Primăriei Municipiului Giurgiu, respectiv din contul 231 “Active fixe corporale în curs de execuție“ a unor obiective de investiții :
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr. 291/24.10.2025 privind modificarea și completarea HCL nr.163/11.07.2025 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Giurgiu către societatea Tracum S.A.Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă și protecție socială;
Proiect de hotărâre nr.292/24.10.2025 privind eliminarea din contul 231 “Active fixe corporale în curs de execuție“ a unor obiective de investiții care nu s-au mai realizat, aferente perioadei 2009-2020:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
INFORMĂRI:
Adresa nr.3.441/15.09.2025 a Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.103.560/15.09.2025, prin care se solicită inițierea și supunerea spre aprobare Consiliului Local a unui „Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Giurgiu pentru anul 2025” cu includerea la Cap. 81.02/72 a sumei de 1.647.359 lei pentru majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și a unui „Proiect de hotărâre privind încheierea unei convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.”, în vederea achitării sumelor reprezentând pierderile înregistrate, conform Hotărârii Consiliului Local nr.144/30.05.2024.
Adresa nr.10.187/24.09.2025 a Direcției de Asistență Socială Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.107.210/24.09.2025, cu privire la Hotărârea Civilă nr.329/2025 pronunțată de Curtea de Apel București în Dosarul nr.136/122/2023, prin care a rămas definitivă Sentința Civilă nr.166/15.04.2024 pronunțată de Tribunalul Giurgiu.