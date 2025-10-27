Care sunt provocările cu care se confruntă TRACUM SA Giurgiu 

Recent am avut un dialog cu Ovidiu Andrei, directorul Societății TRACUM SA Giurgiu, cea care asigură transportul în comun în municipiul Giurgiu, dialog în cadrul căruia l-am rugat să ne spună care sunt problemele cu care se confruntă la acest moment societatea la , ținând cont de faptul că aceasta a fost resuscitată de puțină vreme.
În momentul în care trebuia să demarăm activitatea societății – ne spunea directorul TRACUM SA – Consiliul Local ne-a aprobat un aport de capital pentru demararea activității și în acest document se prevedeau revizii capitale la toate mașinile, având în vedere că ele au stat în conservare aproape 5 ani, undeva în Zona Liberă. În toată această perioadă mașinile au fost expuse factorilor meteo: ploaie, zăpadă, vânt, praf, fără să fie folosite.
Evident că a fost necesară achiziționarea de cauciucuri de vară și de iarnă, baterii pentru că cele vechi nu mai erau bune, ITP-ul fiecărui autobuz, ce se face, precizez, de două ori pe an. Am încheiat în același timp asigurări , care știți cât sunt de costisitoare, am solicitat licențele de transport și multe, multe alte proceduri ce trebuiau încheiate. Din cauza problemelor financiare, aportul de capital mi-a fost retras . Astfel că a trebuit să mă descurc din resurse proprii, cu forțe noastre. Bineînțeles că toate aceste cheltuieli au afectat negativ cheltuielile curente și de aceea încă avem acum probleme…
Ca să nu mai discutăm de problemele ce apar din senin și pe care noi le numim „cheltuieli neprevăzute”. Stația de alimentare a autobuzelor s-a dat în funcțiune la jumătatea lunii iulie și tot cam de atunci au apărut și problemele. A fost vorba de anumite disfuncționalități… un senzor defect și alte astfel de probleme…Deși nu par majore ele au necesitat cheltuieli și timp consumat pentru remedierea lor. Căci toate aceste disfuncționalități, trebuiau remediate cât mai urgent, căci mașinile trebuiau să meargă în traseu. Am fost chiar nevoit la un moment dat să alimentez mașinile de la bulgari, atunci când stația de alimentare a fost blocată. Iar costurile de alimentare ale bulgarilor depășesc cam de aproape șapte ori costurile de alimentare din curtea noastră, a societății.
Și toate acestea s-au răsfrânt și se răsfrâng în continuare asupra bugetului nostru intern” – ne mai preciza Ovidiu Andrei, directorul societății TRACUM SA Giurgiu.
(Florian Tincu)