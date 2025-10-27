„Ce-i lipsea Chelului? Tichie cu mărgăritare…!” 200 de specialiști în arta mozaicului bizantin au lucrat timp de 7 ani la frescele din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, sfințită duminică, de Sf. Dumitru!  

Duminică, la ora 10:30, a început ceremonia de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului.
Evenimentul a fost oficiat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, alături de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
Alături de ei s-au aflat 2500 de oficiali, începând cu președintele Nicușor Dan, premierul Bolojan și președinta R. Moldova, Maia Sandu.
Ceremonia a marcat finalizarea lucrărilor de pictare în mozaic a interiorului catedralei, un proiect început în urmă cu 15 ani. Pictura acoperă aproximativ două treimi din suprafața interioară a lăcașului de cult, fiind realizată de o echipă de peste 200 de specialiști în arta mozaicului bizantin, care au lucrat timp de 7 ani.
Mozaicurile sunt realizate din tesere de sticlă, aur și pietre semiprețioase, provenind din diverse locații, inclusiv din Veneția. Printre elementele remarcabile se numără icoane cu foiță de aur și vitralii din mozaic de Murano.
Pictura mozaic acoperă diverse zone ale catedralei, inclusiv altarul, cupola centrală și pereții laterali. În centrul cupolei se află reprezentarea Pantocratorului, o imagine monumentală a lui Hristos, având un diametru de 12 metri și o înălțime de 4,5 metri.
Această lucrare a fost realizată folosind aproximativ 2.400 de kilograme de tesere și a necesitat mai bine de șase luni de muncă.
Catedrala este cea mai mare biserică ortodoxă din lume!!
Catedrala este cea mai mare biserică ortodoxă din lume și cea mai înaltă construcție religioasă din România.
Înălțime totală: aproximativ 120 metri (până în vârful crucii centrale) ; Suprafață desfășurată: peste 38.000 metri pătrați ; Capacitate interioară: între 5.000 și 8.000 de persoane (până la 100.000 în exterior, la slujbe mari) ; Turla Pantocratorului: atinge 106 metri; Iconostas: cel mai mare din lume, conform Cărții Recordurilor – 23,8 m lungime și 17,1 m înălțime; Clopotul cântărește 25 de tone!
Printre elementele distinctive: Spații multifuncționale și muzeu în Catedrala Mântuirii Neamului 23.200 de oameni pot sta la slujbele în aer liber; „Peștera Sf. Andrei” din Catedrală are 8 turle, cea principală are 120 de metri și 27 de uși din bronz, de 800 kg fiecare ; Iconostasul Catedralei Mântuirii Neamului, cel mai mare din lume; Cruce de 7 tone; 8 lifturi și panoramă; Candelele din argint au câte 9 kilograme fiecare.
Costurile proiectului Bugetul – total estimat pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului din București depășește 200 de milioane de euro!
Finanțarea a provenit din diverse surse, incluzând fonduri publice, alocări anuale de la Guvern, primării și consilii județene, precum și donații private de la persoane fizice, companii și credincioși.
În anul curent, proiectul a beneficiat de alocări semnificative: 10 milioane lei de la Consiliul Județean Ilfov, două milioane lei de la Primăria Sectorului 2, iar Guvernul a alocat 20 de milioane de euro în 2024. În ultimii zece ani, Primăria Sectorului 2 a mai dat o dată bani pentru Catedrală, respectiv 3 milioane de lei în 2018.