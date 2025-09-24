miercuri, septembrie 24, 2025
Proiectul Ordinii de Zi a ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI GIURGIU din data de 25 SEPTEMBRIE 2025

        ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.488/24.09.2025

                                   PROIECTUL ORDINII DE ZI

PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.247/23.09.2025 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Pălălău Gheorghiță – Stelian și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

  1. Proiect de hotărâre nr.248/24.09.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr.249/24.09.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2025 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                                 Redactat: Secr. Gen. MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU

