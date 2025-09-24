Deputat Marian MINA: „Plafonarea adaosului comercial la alimente se prelungește! ”

„Astăzi, am arătat, din nou, că #PSD NU CEDEAZĂ şi alege să protejeze OAMENII, nu cifrele de pe hârtie. În aceste vremuri, când preţurile cresc de la o zi la alta, trebuie să protejăm puterea de cumpărare a celor cu venituri mici și medii.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază nu este un moft, ci vine ca o gură de aer pentru milioane de familii.

Astfel, românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici.

Oare cum pot dormi noaptea aceia care au găsit tot felul de motive pentru a nu mai prelungi plafonarea? Chiar nu contează pentru ei că oprirea acestei măsuri ar fi însemnat aruncarea a peste un milion de români în risc de sărăcie?!

PSD demonstrează, din nou, că pune pe primul loc viața românilor, siguranța copiilor, a părinților lor și liniștea bunicilor. Asta înseamnă să guvernezi pentru români, nu doar să faci “economie” pe spatele celor pentru care fiecare ban contează!”

Deputat Marian MINA