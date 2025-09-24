ALERTĂ MAXIMĂ LA GIURGIU: Trei școli, amenințate cu MASACRU! Un adolescent de 17 ani, principalul suspect!

miercuri, septembrie 24, 2025
Panică la Giurgiu! Trei unități de învățământ – două din municipiu și una din județ – au primit mesaje cutremurătoare de amenințare, care anunțau un adevărat masacru.

Voi intra în școală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru” – sunt doar câteva dintre frazele șocante din e-mailul transmis marți seara, după ora 22.00, pe adresele oficiale ale școlilor.

IPJ Giurgiu a confirmat oficial situația pentru colegii noștri de le Giurgiu-Tribune. În paralel, Inspectoratele de Poliție din 24 de județe au intrat în alertă, după ce sute de școli și spitale din țară au primit același tip de amenințări.

Suspect principal: un elev genial în IT

Ancheta a avansat rapid, iar în vizorul poliției a intrat un adolescent de 17 ani din București, elev cu abilități excepționale în domeniul IT.
Surse din anchetă spun că acesta a folosit o rețea VPN pentru a-și masca urmele și a îngreuna identificarea. Tânărul a fost ridicat direct de pe stradă, în drum spre școală, și este audiat în aceste momente.

Deocamdată, suspectul nu recunoaște acuzațiile, însă urmele digitale (IP-urile folosite la transmiterea mailurilor) îl indică drept autorul mesajelor.

Poliția și SRI, pe poziții…

La Giurgiu, imediat după sesizare, echipele Poliției și SRI au demarat verificări în școli și spitale. Din fericire, nu există indicii că amenințarea ar fi fost reală.

Siguranța elevilor și a personalului din școli reprezintă o prioritate absolută. Tratamentele și anchetele se desfășoară cu maximă seriozitate”, a transmis IPJ Giurgiu într-un comunicat.

Concluzie: frică, incertitudine, anchetă în desfășurare

Deși pericolul imediat a fost exclus, evenimentul a zguduit comunitatea educațională din Giurgiu. Părinți, profesori și elevi trăiesc acum cu neliniștea că un tânăr cu abilități IT ieșite din comun a reușit să creeze panică națională, doar din câteva clickuri.

Astăzi mesajele amenințătoare au continuat. Județele unde au fost primite din nou mesaje sunt: Giurgiu Arad, Bacău, Bihor, Bistrița, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iaşi, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Autoritățile promit clarificări suplimentare după finalizarea expertizelor digitale și confirmarea probelor.Ei investighează aceste cazuri și îndeamnă cetățenii să raporteze orice informație relevantă care ar putea contribui la identificarea autorilor amenințărilor. Ministerul Educației a cerut conducerilor unităților de învățământ să respecte cu strictețe procedurile de acces și să asigure securitatea perimetrului școlar.

(Jurnal)

