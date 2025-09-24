ALERTĂ MAXIMĂ LA GIURGIU: Trei școli, amenințate cu MASACRU! Un adolescent de 17 ani, principalul suspect!

Județele unde au fost primite din nou mesaje sunt: Giurgiu Arad, Bacău, Bihor, Bistrița, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iaşi, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

investighează aceste cazuri și îndeamnă cetățenii să raporteze orice informație relevantă care ar putea contribui la identificarea autorilor amenințărilor.

Ministerul Educației a cerut conducerilor unităților de învățământ să respecte cu strictețe procedurile de acces și să asigure securitatea perimetrului școlar.