PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței Extraordinare a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI GIURGIU, din data de 13 Octombrie – 2025

Anexă la dispoziția Primarului, Nr. 503/09.10.2025
Depunerea jurământului de către domnul Costache Robert-Andrei ca urmare a validării mandatului de Consilier Local de către Judecătoria Giurgiu în dosarul nr. 17371/236/2025.
PROIECTE HOTĂRÂRI:
Proiect de hotărâre nr. 267/09.10.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2025:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr. 268/09.10.2025 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2025:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr. 259/02.10.2025 privind avizarea schimbării denumirii Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu în Centrul Județean de Cultură și Artă „Eugenia Popescu – Judetz”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și familie;
Proiect de hotărâre nr. 260/06.10.2025 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu și atribuirea directă a acestora către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă și protecție socială;
Proiect de hotărâre nr. 261/06.10.2025 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Ștefan cel Mare nr. 13, din Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
Proiect de hotărâre nr. 269/09.10.2025 privind modificarea tarifului practicat în desfășurarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă și protecție socială;
III. INFORMĂRI:
Informarea Direcției Economice nr. 111682/08.10.2025 privind situația financiară a Unității Administrativ-Teritorială Municipiul Giurgiu la data de 30 septembrie 2025;
Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale emisă de A.N.A.F. nr. 6758/16.09.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr. 105411/19.09.2025.
P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU Redactat: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU