vineri, octombrie 10, 2025
Jurnal giurgiuvean
HANDBAL Feminin. Avancronică: Dunărea Giurgiu – CSS 1 Constanța. Un meci la care e greu de dat un pronostic…!

Jurnal
-
0
Competiția Națională de handbal feminin, Junioare 3, programează în acest weekend meciurile etapei a IV-a. Întâlnirea dintre „Dunărea Giurgiu” (foto) și CSS 1 Constanța, va avea loc sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 13.00, și va fi găzduită de Sala Sporturilor din Giurgiu.

Se întâlnesc două echipe bune din seria E. Un meci extrem de greu pentru echipa noastră, însă  toate sunt la fel și pentru toată lumea… O dispută în care poate conta forma de moment, numărul erorilor individuale, forma portarilor și orice alt amănunt  ce poate face până la urmă diferența.

Un meci  în compania unei echipe de top, participantă în competițiile Naționale.

Ne dorim un joc cât mai bun, o comportare cât mai onorabilă”, ne-a declarat antrenorul Relu Dorin Lixandru. Giurgiuvencele au doar un egal și o înfrângere, din două 2 meciuri disputate, în timp ce în etapa trecută a stat. De partea cealaltă, constănțencele au  acumulat 4 puncte din trei jocuri…

Așa că vă așteptăm sâmbătă la Sala Sportului,  să facem o atmosferă senzațională și să arătăm ce înseamnă Dunărea! Hai Dunărea! Hai fetelor!

                    Vineri, 10 octombrie 2025:

CSM Unirea Slobozia -ACS Kir Constanța

                 Sâmbătă, 11 octombrie 2025: 

CSM Fetești  –  ASC Tonus Călărași

CS Happy KidsI 2010 Medgidia –  HC Omer Constanța

SCM Dunărea 2020 Giurgiu  –  CSS 1 Constanța

ACS Sarmis   –    stă

 

(Costel Spînu)

