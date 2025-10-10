Liga a IV-a, seria Sud: Capul de afiș al etapei se joacă la Adunații Copăceni!

Campionatul primului eșalon fotbalistic din județul Giurgiu programează sâmbătă,11 octombrie – 2025, partidele etapei a cincea din seria Sud, de la ora 16.00.
Capul de afiș acestei etape se joacă la Adunații Copăceni, unde echipa locală, „Victoria”, întâlnește pe „Energia Remuș”. Chiar dacă miza nu mai este la fel de mare ca în anii trecuți, orgoliile au rămas.
Liderul „Dunărea Găujani” se deplasează în această rundă la Băneasa, pentru meciul cu echipa locală „Viitorul”. La acest meci nu se pune problema învingătorului, ci se pune cea a scorului, la finalul meciului.
„Giganții Vărăști” primește vizita celor de la „Dunărea Oinacu”. Vărăștiul este una din surprizele plăcute ale acestei noi ediții de campionat și de aceea pleacă favorită…
„CS Mihai Bravu” va întâlni, pe teren propriu, „lanterna roșie” a seriei Sud: „AS Scărișoara”. Gazdele au început foarte bine sezonul și de data aceasta primește vizita unei echipe total dezorientate, cu niște rezultate inexplicabile.Oare se vor prezenta la meci, oaspeții ?!
LA FIRUL IERBII:
Din păcate rezultatele de maidan și mai nou neprezentările la meciuri ne arată cât de slabă este organizată Liga IV-a, la Giurgiu. Nu înțeleg de ce unii se laudă cu un campionat puternic, că vedem cu ochiul liber cu toții cât de slab este…!
Programul etapei a V-a, sâmbătă,11 octombrie 2025,ora 16.00
M. V. Călugăreni – Gloria Comana
Academia Slobozia – Viitorul Hulubești
Viitorul Băneasa – Dunărea Găujani
CS Mihai Bravu – AS Scărișoara
Giganții Vărăști – Dunărea Oinacu
Victoria Adunații Copăceni – Energia Remuș