luni, noiembrie 3, 2025
Consiliul Județean Giurgiu premiază excelența în educație și artă! 125 de elevi ce inspiră o generație, vor fi recompensați financiar pentru rezultatele lor de excepție!

       Pentru al cincilea an consecutiv, Consiliul Județean Giurgiu recompensează performanța elevilor care duc numele județului pe podiumurile competițiilor naționale și internaționale.
În total, 125 de elevi giurgiuveni vor fi premiați în acest an pentru rezultatele lor de excepție, valoarea totală a stimulentelor financiare depășind 60.000 de lei.

              Performanța giurgiuveană, recunoscută oficial

Comisia pentru Sănătate, Protecție Socială, Educație, Cultură, Tineret și Sport din cadrul CJ Giurgiu a analizat 161 de dosare depuse de elevi care au participat la olimpiade și competiții în anul școlar 2024 –2025.
Dintre acestea, 125 de dosare au fost validate, reprezentând elevi din școli și licee de stat din municipiu și din județ.

Regulamentul de premiere, aprobat recent în ședința Consiliului Județean, prevede acordarea unor stimulente financiare diferențiate, în funcție de performanțele obținute:

  • 🥇 Premiul I – 700 lei (23 diplome)

  • 🥈 Premiul II – 600 lei (16 diplome)

  • 🥉 Premiul III – 500 lei (15 diplome)

  • 🎖️ Premiul Special – 400 lei (14 diplome)

  • 🌍 Premiul pentru participare la etapa internațională – 500 lei (2 diplome)

         Echipele giurgiuvene care au dus arta și sportul pe scenă

Pe lângă premiile individuale, vor fi recompensate și echipele școlare care au obținut rezultate notabile în competiții artistice, sportive și educaționale:

  • Corul „Prestissimo” – 17 membri × 300 lei = 5.100 lei

  • Echipa „Step-Up” (dans) – 18 membri × 300 lei = 5.400 lei

  • Echipa „Fantasy Art” (dans) – 11 membri × 300 lei = 3.300 lei

  • Echipa „Seven” (teatru în limba engleză) – 13 membri × 300 lei = 3.900 lei

Alte echipe din domeniile muzicii și ecologiei vor fi, de asemenea, recompensate cu sume simbolice, în funcție de dosarele depuse și validările finale ale comisiei.

                          Excelența, o tradiție la Giurgiu

„Copiii noștri demonstrează, an de an, că prin muncă, pasiune și susținere pot ajunge la performanțe remarcabile. Consiliul Județean Giurgiu continuă să sprijine tinerii care ne reprezintă cu cinste în țară și peste hotare”, au transmis reprezentanții instituției.

Evenimentul de premiere va avea loc joi, 14 noiembrie 2025, de la ora 11:00, în Sala Mare a Teatrului „Tudor Vianu” din Giurgiu.
Ceremonia se anunță una emoționantă, dedicată copiilor care inspiră o întreagă generație și care demonstrează că educația și talentul pot schimba o comunitate.

