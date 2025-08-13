Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027: ”Realizarea achizitiei de echipamente performante de catre societatea NAMASTE SRL”

AUGUST/2025, Giurgiu

Comunicat de presă de început

Denumirea beneficiarului: NAMASTE SRL

Titlul proiectului: ”Realizarea achizitiei de echipamente performante de catre societatea NAMASTE SRL”

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Apel: INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ÎNTREPRINERI MICI DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA

Codul SMIS: 330019

Localizare (Județ, Localitate): Localtate Giurgiu, Str. Dăiței nr. 11, Judet Giurgiu

Obiectiv general : Obiectivul general al proiectului este stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii. Prin urmare obiectivul general al proiectului cu titlul ” Realizarea achizitiei de echipamente performante de catre societatea NAMASTE SRL” este creșterea competitivității societății printr-o economie inteligenta si durabila, in acelasi timp echilibrata. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Regional SUD MUNTENIA (PR SM) 2021-2027, OBIECTIV DE POLITICĂ 1 ”O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și conectivității TIC regionale”, PRIORITATEA 1:”O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” și anume Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Obiective specifice :

OBIECTIV 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru NAMASTE SRL

Sprijinirea cresterii economice a societatii NAMASTE SRL prin achizitia de active corporale și necorporale

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin achiziționarea unui sistem pompă de căldură., prin achiziționarea unor echipamente care sunt eficiente din punct de vedere energectic și cu semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea societatii o Măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi prin dotarea cu bară de susținere, covoare tactile și rampă mobilă a locației de implementare și adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități prin achiziționarea unei tastaturii braille și un cititor de ecran cu voce pentru persoane cu dizabilități, respectiv unor echipamente performante care sunt adaptate persoanelor cu dizabilități. Totodată se va avea in vedere implementarea unui PLAN DE ACTIUNE privind pentru combaterea principiului egalității de șanse între femei și bărbați discriminării directe și indirecte.

OBIECTIV 3: Cresterea competitivitatii societatii prin inovare si digitalizare

Realizare de activitati de certificare proces și servicii pentru: proces analiză facială și servicii paramedicale dermatologice o Realizarea de activitati de digitalizare prin achizitia unui soft de programare clienti și prin softul de analiză facială și imprimantă termică incorporate în echipamentul sistem tratament dermatologic complet facial o internationalizare prin participarea la un târg internațional din Praga.

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia:

REZULTAT 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru NAMASTE SRL prin: o Dotarea cu active corporale si necorporale in vederea activarii pe codul CAEN 8690-Alte activități referitoare la sănătatea umană.

REZULTAT 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea o achiziționarea unui sistem pompă de căldură care foloseste surse regenerable de energie, o echipamente care sunt eficiente din punct de vedere energetic. o semnarea unui precontract de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor rezultate din activitatea finantata; o egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi astfel: prin dotarea cu bară de susținere și covoare tactile și rampă mobilă. o egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea echipamentelor în vederea operării de către persoanele cu dizabilități astfel: prin achiziționarea unei tastaturi braille și instalarea unui cititor de voce pentru persoane cu dizabilități și prin achiziționarea unor echipamente care sunt adaptate persoanelor cu dizabilități.

REZULTAT 3: Certificare de proces /serviciu și inovarea societatii o Certificare serviciului și a procesului: servicii paramedicale dermatologice și proces de analiză facială o Digitalizarea societatii printr-un soft de programări și prin soft de analiză facială și imprimantă termică incorporate în echipamentul sistem tratament dermatologic complet facial o Internationalizare prin participarea la: un târg internațional din Praga.

Data de începere a implementării este 28/07/2025 și data de finalizare a implementării este 27/07/2026.

Buget total: 195.093,80 EURO

Buget UE: 132.414,86 EURO

Buget național: 23.367,33 EURO

Buget beneficiar: 39.311,60 EURO

Date de contact NAMASTE SRL:

adresa web: https://lianasugarbeauty.ro/

adresa e-mail: Liana70ro@yahoo.com

telefon: 0722709203