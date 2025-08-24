Programul „Odraslele” sau De ce copiii politicienilor sunt mai dotați decât ai noștri!? (Link)

https://www.tiktok.com/@dangorj/photo/7541789373902146838?is_from_webapp=1&sender_device=pc
Ne-am întrebat de multe ori de ce fiii și fiicele parlamentarilor, unor politicieni cu notorietate, membrii ai Guvernului, persoane cu funcții importante în instituții de stat, se regăsesc în posturi cheie, iar odraslele noastre, indiferent că au fost olimpici, elevi străluciți la învățătură, nu au avut/ nu au șansa de a fi numiți pe posturi cheie, în care salariile și privilegiile sunt extrem de generoase…
Cineva a avut inspirația de a alcătui o listă cu odraslele unor oameni politici cu greutate în România și evident cu funcțiile pe care aceștia le ocupă astăzi.
– Începem cu fiul fostului premier, Viorica Dăncilă, care ocupă în prezent funcția de consilier la Curtea de Conturi;
– Fiica lui Florin Iordache, fostul președintele al Consiliului Legislativ – este angajată la Cancelaria Băncii Naționale, iar anterior a activat în Ministerul Afacerilor Externe;
– Fiul vitreg al lui Teodor Meleșcanu, este consul la Strasbourg,
– Fiica lui Nicolae Bădălău ( fost vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi), este Director Conformare, Calitate, Siguranță și Mediu la Aeroportul Otopeni;
– Fiica lui Petre Daea (fost miniastru al Agriculturii), este angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
– Fiul lui Daniel Barbu, fost ministru al Culturii, este consul la Edinburgh;
– Fiica lui Adrian Țuțuianu ( secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului – SGG), este consilier juridic la Primăria Capitalei;
– Fiul baronului Dumitru Buzatu (fost președinte al Consiliului Județean Vaslui și al senatoarei PSD Daniela Crețu), este secretar de stat ( a fost recomandat ca bun cunoscător al limbilor străine);
– Fiica senatoarei PSD Neamț, Emilia Arcan, este vicepreședinte la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu rang de secretar de stat;
– Fiul lui Tudorel Toader – fost ministru al Justiției, este asistent la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” la care chiar tatăl său a fost asistent universitar la Facultatea de Drept. Deși codul de etică al Universității interzice angajarea rudelor;
– Fiica lui Mircea Cosma – fost președinte al CJ Prahova, este Deputat PSD;
– Fiul șefului PSD Neamț, Ionel Arsene, este secretar în ministerul Tineretului și Sportului;
– Fiica fostului primar din orașul Dărmănești (județul Bacău), Constantin Spiridon, a fost directoare a Cancelariei lui Liviu Dragnea;
– Fiul lui Adrian Năstase – consilier în cabinetul de eurodeputat al social-democratului Cătălin Ivan;
– Fiica lui Ilie Sârbu ( de două ori ministru, unul din greii PSD), este europarlamentar;
– Fiica fostului eurodeputat PSD de Bacău, Minodora Cliveti, este consilier diplomatic la reprezentanța României la UE;
– Fiul judecătoarei Maria Huza ( fost președinte al Tribunalului București și prietenă cu Rodica Stănoiu – fost ministru al Justiției), este secretar la Ambasada României la Tokyo;
– Fiul fostului șef al organizației de pensionari PSD Dâmbovița, este secretar de stat în cadrul MAE;
– Fiica fostului ministru al IMM-urilor, Comerț și Mediul de Afaceri în Guvernul Emil Boc, Constantin Niță, este secretar I la reprezentanța României la UE;
– Fiul adoptiv al lui Ion Iliescu , este ambasador în Thailanda, consul în Dubai și șef de misiune diplomatică în Filipine;
– Fiica lui Traian Băsescu, Elena Băsescu, a devenit europarlamentar (2009–2014) fără experiență politică, iar ulterior a lucrat în departamentul Relații Internaționale al Camerei de Comerț și Industrie din Parlament.
Consulii și diplomații cu legături de familie politice:
– Fiul fostului ministru Victor Paul Dobre – referent la Consulatul României din Chicago;
– Fiul lui Ilie Grădinar – fost Director general în 2012 la SC Energie Termica SA Sibiu , este ambasador al României în Danemarca;
– Ramona Niță, Alexandru Pogea în structurile Reprezentanței României la UE;
– Nepoata lui Marcel Ciolacu, Andreea, numită consilier la Institutul Cultural Român, fără concurs;
– Deputata Ioana Bran – numită secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților la doar 30 de ani; provine dintr-o familie cu conexiuni politice la nivel local;
– Deputatul Ghervazen Longher – a angajat ilegal frații în Parlament, fiind condamnat; locul său a fost preluat ulterior de soția sa…
– Fostul secretar general al Guvernului, Marian Neacșu – condamnat pentru că și-a angajat ilegal fiica în biroul parlamentar.
