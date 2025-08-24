Un autoturism s-a răsturnat astăzi la ieșirea din localitatea Putineiu, județ Giurgiu. La volan era o tânără ce avea în mașină un copil de 5 ani…

Pompierii au intervenit, astăzi, pe DJ 504, la ieșire din localitatea Putineiu, acolo unde s-a produs un eveniment rutier în care a fost implicat un singur autoturism.
Ajunși la caz cu o autospecială de stingere, pompierii au găsit autoturismul în afara părții carosabile, răsturnat pe plafon.
Conducătoarea auto, în vârsta de 29 de ani, și un băiețel de 5 ani au fost evaluați medical de către echipajele SAJ, la fața locului.
Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor de la bateria autoturismului, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.
Sursa: ISU Giurgiu