A încetat din viață, fostul șef al Gărzii Financiare Giurgiu și al Direcției de Impozite și Taxe!

A încetat din viață, fostul șef al Gărzii Financiare Giurgiu și al Direcției de Impozite și Taxe!

Vasile Stan, fost comisar şef al Gărzii Financiare Giurgiu şi director al Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale, a încetat din viață. Avea 83 de ani…!

Trupul neînsuflețit va fi depus luni, 25 august, ora 16:00, la Capela Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului”.

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, 26 august, în jurul orei 12:00, la Catedrala Episcopală “Adormirea Maicii Domnului”, urmând a fi condus pe ultimul drum la Cimitirul “Învierea lui Lazăr”, de pe şoseaua Bălănoaiei. Transmitem Condoleanțe familiei îndurerate!

               Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! 

