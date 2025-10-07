„Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, se joacă la Teatrul ” Vianu”, joi, 9 octombrie

Joi – 9 octombrie, ora 19.00 – Sala Mare
JOCUL DE-A VACANȚA – vorbește cu o sinceritate dezarmantă despre dorința de evadare, despre emoții și temeri înăbușite.
Într-o pensiune retrasă, șase oameni aleg să își joace propria versiune a libertății: fără ceasuri, fără telefoane, fără trecut, doar soare și liniște, însă sub masca relaxării se ascund dorințe și adevăruri pe care niciunul nu este pregătit să le recunoască.
Totul pare permis în această pauză de la realitate, dar cât poate dura o vacanță când sufletul refuză să uite cine este?
Adaptat într-o notă modernă, spectacolul subliniază contrastul intre libertatea aparentă și blocajele emoționale care îi țin pe protagoniști captivi, chiar și atunci când încearcă să se mintă frumos că pot lua o pauză de ei înșiși.
Distribuție: Anca Pascu, Vlad Bînzoiu, Stefan Bogdan Liță, Ana Sivu-Daponte, Evelyn Marcu, Madalina Bors, Robert Poiana
Scenografie: Ana Udeanu
Compoziție și ilustrație muzicală: Serban Chitu
Lighting design: Cristina Huțu – Creative Fortitude
Asistent regie: Robert Vlad
Afiș: Cristina Huțu