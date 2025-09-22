FOTBAL. Liga III-a, seria 5-a: Dunărea Giurgiu a plecat de la Curtișoara cu toate punctele!

Sâmbătă, 20 septembrie, etapa a 4-a a sezonului regular de Liga III-a s-a încheiat cu duelul dintre Oltul Curtișoara și Dunărea Giurgiu. Duelul de pe Stadionul Tineretului din Curtișoara, câștigat de giurgiuveni cu 2-1 (0-0) , a influențat clasamentul la vârful ierarhiei, Dunărea Giurgiu urcând până pe locul 3 în clasament.
Sâmbătă, la Curtișoara, jucătorii giurgiuveni s-au descurcat onorabil pe tot parcursul partidei și în special în repriza a doua când Sorin Mănăilă ( min.53) și Cătălin Bălțat ( min. 60) au reușit cele două goluri.
De data asta putem spune că la Curtișoara a ajuns însă o echipă, Dunărea, care nu-și permite să mai “oprească” în gările mici.
Dunărea și-a dorit mult această victorie, iar așteptările susținătorilor giurgiuveni au fost răsplătite fotbaliștii giurgiuvenii oferindu-le această satisfacție. Felicitări jucătorilor, staff-ului tehnic și nu în cele din urmă profesorului Mirel Marin, pentru victoria din deplasare, de la Curtișoara.
După jocul bun de la Curtișoara, în etapa a cincea, Dunărea Giurgiu va sta, întrucât, așa cum v-am mai precizat, echipa FCU Craiova a fost exclusă din Liga III-a.
Dunărea: Stanciu, Lobonț, T.Constantin, Anghel, Cazacu, Badea, Mănăilă, Bălțat, Andrei, Pasăre, Blaga. Au mai jucat: Coman, Florescu, Erdogan, Tabarcea, Șerbănescu. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.
Rezultatele etapei a 2-a
ACS Academica Balș – AFC Progresul 1944 Spartac 2-1
CSM Alexandria – Universitatea Craiova 2 1-0
CSL Nanov – ACS L.P.S. H.D. Clinceni 0-6
Cetatea Turnu Măgurele – ACSO Filiaşi 3-0
ACS Oltul Curtişoara – SCM Dunărea 2020 Giurgiu 1-2
Clasament
1.LPS HD Clinceni 4 3 1 0 13 – 4 (9) 10
2.Cetatea Turnu Măgurele 3 3 0 0 7 – 2 (5) 9
3.Dunărea Giurgiu 4 2 1 1 5 – 4 (1) 7
4.Universitatea Craiova 2 4 2 1 1 5 – 4 (1) 7
5.Oltul Curtişoara 4 2 0 2 5 – 5 (0) 6
6.CSM Alexandria 4 1 2 1 6 – 6 (0) 5
7.ACS AXI Arena 3 1 1 1 6 – 5 (1) 4
8.Academica Balș 3 1 0 2 4 – 5 (-1) 3
9.Progresul Spartac 4 1 0 3 5 – 8 (-3) 3
10.CSL Nanov 4 1 0 3 2 -10 (-8) 3
11.ACSO Filiași 3 0 0 3 0 – 5 (-5) 0
Etapa viitoare, marți – 23 septembrie, ora 17.00
ACSO Filiaşi – ACS Academica Balș
AXI Arena – Cetatea Turnu Măgurele
ACS L.P.S. H.D. Clinceni – ACS Oltul Curtişoara
AFC Progresul 1944 Spartac – CSM Alexandria
Universitatea Craiova 2 – CSL Nanov
Dunărea Giurgiu – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – nu se dispută