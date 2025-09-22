FOTBAL. Liga III-a, seria 5-a: Dunărea Giurgiu a plecat de la Curtișoara cu toate punctele!

luni, septembrie 22, 2025
Sâmbătă, 20 septembrie, etapa a 4-a a sezonului regular de Liga III-a  s-a încheiat cu duelul dintre Oltul Curtișoara și Dunărea Giurgiu. Duelul de pe Stadionul Tineretului din Curtișoara, câștigat de giurgiuveni cu 2-1 (0-0) , a influențat clasamentul la vârful ierarhiei, Dunărea Giurgiu  urcând  până pe locul 3 în clasament.

Sâmbătă, la Curtișoara,  jucătorii giurgiuveni s-au descurcat onorabil  pe tot parcursul  partidei și în special în repriza a doua când Sorin Mănăilă ( min.53) și Cătălin Bălțat ( min. 60)  au reușit cele două goluri.

De data asta putem spune că la Curtișoara a ajuns însă o echipă, Dunărea,  care nu-și permite să mai “oprească” în gările mici.

Dunărea și-a dorit mult această victorie,  iar așteptările susținătorilor giurgiuveni au fost răsplătite  fotbaliștii giurgiuvenii  oferindu-le această satisfacție. Felicitări jucătorilor, staff-ului tehnic și  nu în cele din urmă profesorului Mirel Marin, pentru victoria din deplasare, de la Curtișoara.

După jocul bun de la Curtișoara, în etapa a cincea, Dunărea Giurgiu va sta, întrucât, așa cum v-am mai precizat, echipa FCU Craiova a fost exclusă din Liga III-a.

Dunărea: Stanciu, Lobonț, T.Constantin, Anghel, Cazacu, Badea, Mănăilă, Bălțat, Andrei, Pasăre, Blaga. Au mai jucat: Coman, Florescu, Erdogan, Tabarcea, Șerbănescu. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.
Rezultatele etapei a 2-a
ACS Academica Balș  –  AFC Progresul 1944 Spartac      2-1
CSM Alexandria          –  Universitatea Craiova 2              1-0
CSL Nanov                 –   ACS L.P.S. H.D. Clinceni            0-6
Cetatea Turnu Măgurele  –  ACSO Filiaşi                           3-0
ACS Oltul Curtişoara  –  SCM Dunărea 2020 Giurgiu        1-2
ACS AXI Arena     –         Stă

Clasament

1.LPS HD Clinceni                    4 3 1 0 13 – 4 (9)  10

2.Cetatea Turnu Măgurele        3 3 0 0   7 – 2  (5)   9

3.Dunărea Giurgiu                    4 2 1  1  5 – 4  (1)    7

4.Universitatea Craiova 2         4 2 1  1  5 – 4  (1)    7

5.Oltul Curtişoara                     4 2 0   2  5 – 5 (0)     6

6.CSM Alexandria                    4 1 2   1   6 – 6 (0)     5

7.ACS AXI Arena                     3 1 1   1    6 – 5 (1)    4

8.Academica Balș                    3 1 0   2   4 – 5 (-1)    3

9.Progresul Spartac                 4 1 0   3   5 – 8 (-3)    3

10.CSL Nanov                         4 1  0   3   2 -10 (-8)   3

11.ACSO Filiași                       3  0 0   3   0  – 5 (-5)    0

Etapa viitoare, marți – 23 septembrie, ora 17.00

ACSO Filiaşi – ACS Academica Balș

AXI Arena –  Cetatea Turnu Măgurele

ACS L.P.S. H.D. Clinceni – ACS Oltul Curtişoara

AFC Progresul 1944 Spartac – CSM Alexandria

Universitatea Craiova 2 – CSL Nanov

Dunărea Giurgiu – FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA – nu se dispută

 

(Costel Spînu)

