FOTBAL. Liga III-a, seria 5-a: Dunărea Giurgiu a plecat de la Curtișoara cu toate punctele!

Sâmbătă, 20 septembrie, etapa a 4-a a sezonului regular de Liga III-a s-a încheiat cu duelul dintre Oltul Curtișoara și Dunărea Giurgiu. Duelul de pe Stadionul Tineretului din Curtișoara, câștigat de giurgiuveni cu 2-1 (0-0) , a influențat clasamentul la vârful ierarhiei, Dunărea Giurgiu urcând până pe locul 3 în clasament. Sâmbătă, la Curtișoara, jucătorii giurgiuveni s-au descurcat onorabil pe tot parcursul partidei și în special în repriza a doua când Sorin Mănăilă ( min.53) și Cătălin Bălțat ( min. 60) au reușit cele două goluri. De data asta putem spune că la Curtișoara a ajuns însă o echipă, Dunărea, care nu-și permite să mai “oprească” în gările mici. Dunărea și-a dorit mult această victorie, iar așteptările susținătorilor giurgiuveni au fost răsplătite fotbaliștii giurgiuvenii oferindu-le această satisfacție. Felicitări jucătorilor, staff-ului tehnic și nu în cele din urmă profesorului Mirel Marin, pentru victoria din deplasare, de la Curtișoara.

După jocul bun de la Curtișoara, în etapa a cincea, Dunărea Giurgiu va sta, întrucât, așa cum v-am mai precizat, echipa FCU Craiova a fost exclusă din Liga III-a.

Dunărea: Stanciu, Lobonț, T.Constantin, Anghel, Cazacu, Badea, Mănăilă, Bălțat, Andrei, Pasăre, Blaga. Au mai jucat: Coman, Florescu, Erdogan, Tabarcea, Șerbănescu. Antrenor:Bogdan Argeș Vintilă.

