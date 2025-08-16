Ce stimulente financiare vor primi elevii din județ pentru recompensarea performanțelor la învățătură. Ce documente sunt necesare pentru obținerea acestora…

Consilierii județeni au aprobat Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar gimnazial și liceal de stat din județul Giurgiu.
Tipuri de stimulente şi cuantumul lor:
Stimulentele financiare pentru recompensarea performanțelor individuale ale elevilor din învățământul preuniversitar gimnazial și liceal de stat din județul Giurgiu obținute în anul în curs, se vor acorda pentru olimpiadele/concursurile școlare naționale și internaționale, după cum urmează:
a) elevilor care au obținut locurile I, II sau III (medalii de aur, argint, bronz), premiu special sau premiu de excelență la etapele naționale și internaționale;
b) elevilor care au participat la etapele internaționale. (2) Nu sunt luate în considerare diplomele pe care, deși se menționează în denumire termenul de ”național / națională”, nu este specificată expres ”etapa națională”.
Dosarele elevilor vor fi inventariate de Serviciul coordonare și control servicii publice de interes județean şi verificate de către Comisia pentru sănătate, protecție socială, educație, cultură, tineret și sport – comisie de specialitate a Consiliului Județean Giurgiu, care va înainta Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, pentru inițierea proiectului de hotărâre, dosarele primite însoțite de o situație centralizată a acestora, împreună cu propunerea de acordare a stimulentelor financiare.
Dosarele elevilor vor fi depuse la registratura Consiliului Județean Giurgiu sau transmise prin e-mail la adresele: cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com; perioada de depunere va fi făcută publică pe site-ul consiliului județean.
Dosarele elevilor vor conține următoarele documente:
1. Cererea elevului/părintelui sau reprezentantului legal – formularul nr.1 la prezentul regulament. Dacă elevul a împlinit 18 ani va formula cererea în nume propriu;
2. Declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – formularul nr. 2, la prezentul regulament;
3. Copii, certificate ”conform cu originalul”, ale documentelor menționate în formularul de cerere.
(4) În cazul în care sunt depuse mai multe cereri pentru același elev, acestea vor fi conexate;
(5) Nu se acceptă completări ulterioare expirării termenului maxim acordat pentru depunerea cererilor.
Cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor din învățământul gimnazial și liceal pentru premiile obținute la olimpiadele/concursurile școlare naționale și internaționale și pentru participarea la olimpiadele/concursurile internaționale, precum și alte cheltuieli necesare organizării festivităților de premiere se vor stabili prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de fondurile bugetare disponibile alocate cu această destinație.
Foto: România Tv