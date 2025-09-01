luni, septembrie 1, 2025
Jurnal giurgiuvean
Prin cantina socială Giurgiu, bolnavii și asistații social vor primi mese calde printr-un sistem centralizat! (Link)

Jurnal
-
0
Bătrânii, copiii și adulții din centrele aflate în grija DGASPC Giurgiu, precum și pacienții Spitalului Județean, dar și cele 50 de familii defavorizate din municipiu, vor primi, în curând, mese calde în regim catering.

Decizia a fost luată astăzi, 1 septembrie, după ce Consiliul Județean Giurgiu a aprobat preluarea activității de furnizare a meselor calde de către JUDSERV 2020 SRL, societatea proprie a CJ Giurgiu, printr-un contract de asociere cu Primăria Giurgiu, care are în administrare Cantina socială.

De ce această schimbare? Președintele CJ Giurgiu, Toma Petcu, a explicat că noul sistem aduce beneficii majore: pe de-o parte dublarea numărului de porții, prin includerea și a Spitalului Județean; optimizarea costurilor, prin achiziții centralizate; transparentizarea modului în care sunt preparate și servite mesele și condiții mai bune pentru pacienți și beneficiarii DGASPC.

Ieșim dintr-o situație ambiguă, în care mesele erau pregătite separat, în fiecare centru, în condiții complicate. Vom avea o soluție economică, transparentă și eficientă. Dacă rămâne un profit, acesta se întoarce la Consiliul Județean”, a subliniat Toma Petcu.

„N-am nimic împotrivă, dar disciplina de partid nu mă lasă…!”

Nu toți consilierii au fost însă de acord cu proiectul. Șapte aleși din Partidul Social Democrat: Cristian Mihai Răgălie, Gogu Moțan, Dan Cristescu, Alina Costan, Radu Covaci, Cristina Bălan și Ionel Dinu – au votat împotrivă, majoritatea lor absenți de la ședință, dar exprimându-și votul online. Singurul prezent, Ionel Dinu, a criticat lipsa de implicare a colegilor săi, dar a votat și el împotrivă, invocând disciplina de partid.

Astfel că prin votul majorității consilierilor Hotărârea a trecut, iar în perioada următoare se vor finaliza negocierile dintre JUDSERV 2020 și Primăria Giurgiu.

După semnarea contractului, furnizarea meselor calde va fi reorganizată complet, iar sute de beneficiari din județ vor avea parte de hrană gătită în condiții moderne și transparente.

(Florian Tincu)

