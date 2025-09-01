Apa Service Giurgiu, la pas cu tehnologia: prezentare GRUNDFOS despre cele mai noi sisteme de pompare și tratare a apei!

1 septembrie 2025 a adus pentru Apa Service Giurgiu nu doar începutul de toamnă, ci și o deschidere către inovație. Conducerea și specialiștii companiei au participat la o prezentare tehnică susținută de GRUNDFOS, unul dintre liderii mondiali în producția de sisteme de pompare a apei și soluții de tratare.
Evenimentul a avut loc la sediul operatorului giurgiuvean și a oferit o incursiune în domeniul celor mai moderne tehnologii de pe piață, cu accent pe:
sisteme inteligente de pompare, capabile să se autoregleze în funcție de consum, reducând pierderile de apă;
echipamente de tratare avansată, care asigură o calitate mai bună a apei distribuite către populație;
soluții pentru eficiență energetică, menite să reducă substanțial costurile operaționale.
Un pas spre digitalizarea serviciilor de utilități. Reprezentanții GRUNDFOS au subliniat că noile echipamente pot fi integrate în sisteme digitale de monitorizare și control, ceea ce permite operatorilor să identifice rapid eventualele defecțiuni sau pierderi din rețea. În plus, funcționarea optimizată automat înseamnă un consum de energie cu până la 30% mai mic, aspect crucial pentru operatorii locali, în condițiile creșterii costurilor la electricitate.
Declarații oficiale: „Pentru noi, este extrem de important să fim conectați permanent la noutățile din domeniu și să identificăm soluții prin care să îmbunătățim serviciile pentru giurgiuveni. Tehnologiile prezentate de GRUNDFOS ar putea reprezenta un pas major în direcția eficientizării activității și reducerii costurilor”, au transmis reprezentanții Apa Service Giurgiu.
„Compania Apa Service Giurgiu derulează, în paralel, investiții majore prin fonduri europene, pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din municipiu și județ ”- ne declara directorul general al societății, Alexandru Popescu.
”În acest context, colaborările cu furnizori internaționali de top reprezintă o oportunitate de a aduce în Giurgiu standarde moderne de calitate și eficienț” – a mai precizat acesta.