luni, septembrie 1, 2025
Deputat Marian MINA: „Multinaţionalele vor plăti cel puţin 1% din cifra de afaceri!”

FOTO: Deputat Marian MINA

„Este o măsură MENŢINUTĂ în noul pachet fiscal la INTERVENŢIA #PSD, după ce 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧 ș𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧ț𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐯𝐨𝐢𝐚𝐮 𝐬ă 𝐨 𝐞𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐞 Asta ar fi însemnat ca statul să renunțe la venituri de 1,2 miliarde de lei, total inadecvat şi INCORECT având în vedere că, prin Pachetul 1, Guvernul Bolojan a crescut taxele pentru cetățeni și pentru firmele mici cu capital românesc.

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐳𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦 𝟏% 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐚 𝐦𝐚𝐢 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫ă 𝐟𝐨𝐫𝐦ă 𝐝𝐞 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.

Pe de altă parte, 𝐏𝐒𝐃 𝐍𝐔 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐡𝐞𝐚𝐳ă – 𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦ă. Cerem doar ca deciziile MAJORE care pot afecta milioane de cetățeni să fie luate cu atenție și pe baza unor date realiste. 𝐀𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐣𝐚𝐧 – 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐭̧ă 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐮 𝐝𝐞𝐦𝐢𝐬𝐢𝐚 – 𝐫𝐞𝐟𝐥𝐞𝐜𝐭ă 𝐨 𝐝𝐨𝐳ă 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜ă 𝐬̦𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐚 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐚 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯.

Premierul să nu uite că PNL a obţinut în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcționa DOAR pentru că are în spate o #coaliție din care fac parte mai multe partide.

De aceea, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐥𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧 CONSENS, 𝐚ș𝐚 𝐜𝐮𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐨𝐫𝐝𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜 𝐩𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐚 𝐜ă𝐫𝐮𝐢𝐚 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐞𝐚𝐳ă 𝐂𝐨𝐚𝐥𝐢𝐭̦𝐢𝐚.”

Deputat Marian MINA

