Primarul comunei Florești – Stoenești, Constantin Dumitru, prezintă proiectul viitorului parc al localității

Jurnal giurgiuvean
Zilele acestea, primarul localității Florești- Stoenești, Constantin DUMITRU a postat un material în care expune în câteva planșe proiectul viitorului parc al localității.

O lucrare care va completa și totodată va da contur localității ce în ultimii ani, grație primarului Constantin Dumitru, a cunoscut o dezvoltare fără precedent.  Cam așa va arăta parcul din Stoenești în primăvara anului viitor. ( vezi foto 1 și 2).

        Foto 1

În aceeași postare primarul localității prezintă în câteva linii, cochetul ansamblu:

Prin accesarea unui proiect cu finanțare europeană prin GAL Giurgiu-Nord în valoare de 156.000 de euro, parcul de la Stoenești (plasat între conacul Drugănescu și cârciuma lui Tache) va primi haine noi spre deliciul copiilor, dar și al adulților ” – scrie Constantin Dumitru.

Foto 2

În pavilionul din stânga spate se vor oficia căsătoriile civile cu tot alaiul și cu toată recuzita din dotare” – mai precizează primul edil închipuindu-și probabil cu ochii închiși silueta noii investiții…

