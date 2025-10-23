Primăria Clejani și Liceul Tehnologic din localitate, au organizat joi, 23 octombrie, ” Festivalul Toamnei”

Joi, 23 octombrie, în comuna Clejani a avut loc „Festivalul Toamnei”. Un eveniment organizat – așa cum am aflat – de Liceul Tehnologic Clejani, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului local al comunei.
Așa cum sublinia însuși prefectul Ion Ghimpețeanu, prezent la eveniment, sărbătoarea a pus în valoare acumulările de practici ale unei întregi comunități, ceea reprezintă un tezaur inestimabil, care ajută la un bun parcurs în continuare, la dezvoltarea și la bunăstarea localității.
Localnicii s-au bucurat de produsele prezentate la micul târg organizat cu această ocazie, la care pe lângă produsele tradiționale acestui anotimp au fost oferite produse alimentare ale unor cetățeni din comună.
Pe lângă voia bună a participanților nu putea să lipsească dansul, plecând de la premiza că localitatea Clejani este binecunoscută în întreaga țară prin artiștii săi vocali și lăutarii de legendă… Elevii școlilor din comună au evoluat în mijlocul târgului prinzându-i în hore pe cei veniți să se bucure de o astfel de manifestare.
Gazdă a acestei acțiuni a fost și primarul localității, Florin NIDELEA, care – ca de fiecare dată – a dovedit că pe lângă faptul că se pricepe la administrație, poate fi oricând și un bun organizator al unor astfel de evenimente, extrem de bine primite de concetățenii săi.
Așa cum aminteam la început, la „Festivalul Toamnei” de la Clejani a participat și Prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu, însoțit de președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu.
Încântat de modul în care s-a desfășurat întregul parcurs al evenimentului, prefectul Ghimpețeanu, la scurt timp după încheierea vizitei la Clejani, a postat un text pe facebook în care scria:
”Am fost alături astăzi, împreună cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, de comunitatea din Clejani, la Festivalul Toamnei, aflat la prima ediție anul acesta, un eveniment dedicat sărbătoririi roadelor acestui anotimp, prin împletirea tradiției cu voia bună, cu gustul și culoarea produselor alimentare specifice și cu frumusețea obiectelor artizanale realizate cu talent și cu pasiune. Sincere felicitări organizatorilor și tuturor celor care au dat viață acestui eveniment cu adevărat special din județul nostru!”
Un Festival demn de o sărbătoare câmpenească, în care au fost regăsite toate ingredientele unei astfel de manifestări: muzică, dans, mese opulente cu produse care mai de care mai apetisante și multă, multă bună dispoziție. O zi de care clejănenii își vor aminti cu siguranță, multă vreme de acum încolo…
(Florian TINCU)