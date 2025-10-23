vineri, octombrie 24, 2025
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: Se înmulțesc accidentele rutiere, AVC-urile și cazurile de viroze…

În perioada 13-20 octombrie , la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), din cadrul Spitalului de Urgență Giurgiu  s-au prezentat un număr de  1123 de pacienți dintre care 693 de adulți și  430 de copii.

Din  aceste cazuri 179 au  necesitat internare. Cazuistica pentru care  cei 1123 de pacienți au fost nevoiți să aleagă urgențele,  este diversă: 6 pacienți au fost aduși ca urmare a  unor accidente rutiere , 6 persoane au fost victime ale unor accidente cerebrale ( AVC).

Așa cum ne spuneau cadrele sanitare din UPU Giurgiu, toate aceste cazuri de AVC au necesitat internări.

În toată această perioadă,  cu variații majore de temperatură, de la o zi la alta, s-au înregistrat o înmulțire a cazurilor de gripă și viroze. Trei copii s-au prezentat în ultima săptămână reclamând gripă, în timp ce 83 de pacienți au fost diagnosticați cu  viroze. Dintre aceștia 34 au fost adulți și 49,  copii. Conform acelorași surse, șapte din aceste cazuri au necesitat internare.

Mai trebuie menționat că în aceeași perioadă s-au înregistrat 13 pacienți ce au fost diagnosticați cu COVID19, dintre care 8 adulți și 5 copii.

Printre toate aceste cazuri remarcăm doar un singur caz mai deosebit, un pacient ars, care a fost de altfel și internat…

Un motiv de bucurie pentru cadrele medicale din UPU Giurgiu îl constituie însă ș faptul că în toată această perioadă nu a fost înregistrat niciun deces.

Iată un motiv suficient pentru a felicita cadrele medicale din UPU,  ce zi de zi își dovedesc  profesionalismul, dar și pasiunea pentru profesia pe care și-au ales-o,  efortul lor  făcând de fiecare dată  diferența între viață și moarte.

(Florian Tincu)

