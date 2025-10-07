marți, octombrie 7, 2025
Primarul comunei Clejani, Florin Nidelea este unul dintre cei ce i-a avertizat pe elevi, să stea miercuri acasă…!

 O parte dintre școlile județului au informat elevii că miercuri 8 octombrie cursurile sunt suspendate din cauza condițiilor atmosferice neprielnice deplasării, cu căderi masive de precipitații.

Primarul comunei Clejani, Florin NIDELEA, ca întotdeauna, când vine vorba de copii, și-a arătat disponibilitatea anunțând on line elevii din localitate  să stea miercuri, acasă.

Din cauza condițiilor meteo extreme și a avertizării COD ROȘU de ploi torențiale, mâine, 8 octombrie 2025, se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, inclusiv în comuna Clejani.

Pentru orice problema semnalata si legata de CODUL ROSU puteti suna la nr primarului : 0722.325.006!

Vă rugăm să evitați deplasările neesențiale și să respectați recomandările autorităților!” – a mai transmis Primăria Clejani, respectiv primarul Nidelea, părinților și elevilor din localitate.

(Jurnal) 

