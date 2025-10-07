Codul roșu de ploi torențiale, suspendă cursurile, miercuri 8 octombrie, în toate școlile din județul Giurgiu

Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, prof. Alina Meclea a postat un mesaj prin care anunță faptul că din cauza condițiilor atmosferice – cod roșu de precipitații – cursurile vor fi suspendate, miercuri, 8 octombrie, în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu.
„În urma întâlnirii la sediul Prefecturii Giurgiu a Comitetului pentru Situații de Urgență s-a hotărât ca toate cursurile de mâine, miercuri 8 octombrie să fie suspendate” – ne-a precizat la rândul ei, inspectorul general, într-o scurtă convorbire telefonică. „ Însă doar pentru ziua de mâine” – a mai menționat prof. Alina Meclea.