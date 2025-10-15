miercuri, octombrie 15, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel RUSU, invitat de seamă la Hramul Bisericii „Sfânta Parascheva” din Pâslari!

Primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel RUSU, invitat de seamă la Hramul Bisericii „Sfânta Parascheva” din Pâslari!

Jurnal
-
0
Primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel RUSU, invitat de seamă la Hramul Bisericii „Sfânta Parascheva” din Pâslari!

De sărbătoarea „Sfintei Parascheva”, primarul comunei Adunații Copăceni, Daniel RUSU,  a participat la Hramul Bisericii cu același nume, din Pâslari, Dărăști Vlașca. 

„Astăzi ( n.n.- 14 octombrie), cu inima plină de credință și recunoștință, am participat la hramul Bisericii „Sfânta Parascheva” din Pâslari, satul Dărăști Vlașca  un loc drag sufletelor noastre  unde rugăciunea și bucuria comunității se împletesc atât de frumos” – declara primarul Rusu într-o postare a sa. Ca de fiecare dată când în preajma sa sunt copii, primarul nu a ezitat de a lua în brațe și a răsfăța cu cuvinte frumoase unul dintre micuții aflați în curtea bisericii.

„Cu acest prilej, doresc să transmit urări de sănătate, pace și binecuvântare tuturor credincioșilor care o cinstesc astăzi pe ocrotitoarea lor spirituală.

Sfânta Parascheva să vă dăruiască credință statornică, liniște în suflet și puterea de a face bine în fiecare zi! – a mai adăugat primarul Daniel Rusu.

„Totodată, îi transmit părintelui Luca Severian cele mai sincere felicitări și urări de „La mulți ani!” cu ocazia zilei de naștere. Dumnezeu să-i dăruiască ani mulți, sănătate, har și putere în misiunea sa frumoasă de a aduce lumina credinței în inimile oamenilor” – a urat primarul Rusu parohului Bisericii Sfânta Parascheva din Pâslari.

Sursa: Dan Rusu facebook  

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
14.5 ° C
14.5 °
14.5 °
70 %
2.9kmh
100 %
mie
16 °
J
15 °
vin
19 °
S
14 °
D
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com