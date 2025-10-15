Într-o ședință a prefectului Ion Ghimpețeanu cu șefii structurilor MAI din teritoriu, au fost stabilite măsurile de intensificare a acțiunilor împotriva infracționalității și de monitorizare în trafic a conducătorilor de mopede și trotinete electrice.

Marți, 14 octombrie, la sediul Prefecturii Giurgiu a avut loc o întâlnire a prefectului Ion Ghimpețeanu cu reprezentanții structurilor MAI din teritoriu. Prefectul Ion Ghimpețeanu a precizat, încă de la începutul dialogului cu invitații săi, motivul acestei întâlniri: „Evenimentele rutiere din municipiu și județ soldate cu victime, dar și inundațiile care au produs pagube gospodăriilor giurgiuvene m-au determinat să convoc astăzi, într-o ședință, șefii structurilor MAI din teritoriu: Inspector-șef al Ispectoratului Județean pentru Jandarmi, colonel Diaconescu Andrei-Mihai, Comisar-șef de Poliție, Împuternicit Șef al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Ion Burciu, Chestor de poliție Dana Ionuț Bogdan, Şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu și Inspector șef ISU Giurgiu, colonel, ing. Vîlceanu Dumitru…”

Într-o postare ulterioară a acestui dialog, prefectul Ion Ghimpețeanu a postat cadrul în care s-a desfășurat întâlnirea și problemele abordate. „În cadrul ședinței s-au stabilit măsuri de intensificare a acțiunilor împotriva infracționalității și de monitorizare atentă în trafic a conducătorilor de mopede și trotinete electrice. A fost întocmit, de asemenea, un plan de măsuri cu aplicare în zonele de risc din municipiu și județ atât în caz de accidente, cât și în caz de intervenții, în situațiile de urgență. Pentru a ține pasul cu dinamica necesității intervențiilor vor fi organizate periodic evaluări ale acțiunilor propuse” – a mai precizat prefectul Județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu.

Sursa: Prefect prof. Ion GHIMPEȚEANU