Primarul comunei Adunații Copăceni, Dan RUSU: „De la 1 ianuarie, impozitul pentru terenurile neîngrijite din comună, va fi majorat cu 500%!” (Vezi link)

Primarul comunei Adunații Copăceni, Dan RUSU este hotărât să treacă la măsuri majore împotriva celor ce nu se conformează legilor în vigoare și ignoră eforturile primăriei și a celorlalți cetățeni de a schimba imaginea comunei tot mai mult și tot mai bine.
În acest sens primele efecte ale hotărârii Consiliului Local, ce prevăd curățarea terenurilor avute în posesie au început să apară. Astfel fiecare cetățean este obligat să își curețe terenurile neîngrijite.
„Rugăm cetățenii să ne sesizeze în continuare despre terenurile neîngrijite, deoarece de la 1 ianuarie impozitul pentru acestea va fi majorat cu 500% preciza primarul Rusu.
În curând sperăm că vom intra și noi în normalitate… Nu putem să lăsăm așa lucrurile, să continuăm să deținem gospodării neîngrijite, ” spunea primarul comunei Adunații Copăceni.
El mai spunea că în situațiile speciale, ca în cazul unor bătrâni bolnavi, care nu își pot curăța terenul, se vor face excepțiile necesare, în rest cetățenii trebuie să înțeșleagă că este nevoie de înțelegerea și efortul lor pentru ca localitatea să arate „ca o grădină”!