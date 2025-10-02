Cadastru cu fonduri europene în comuna Slobozia, județul Giurgiu

Peste 5.800 de proprietăți din comuna SLOBOZIA, județul GIURGIU, au fost înregistrate în evidențele de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene.
Noile cărți funciare ale celor 5.891 de imobile din comuna Slobozia au fost înmânate autorităților locale, care le vor distribui proprietarilor, în perioada următoare.
În comuna Slobozia, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2022 și a vizat o suprafață de 5.799 de hectare.
În prezent, din totalul de 54 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul GIURGIU, au fost finalizate șapte comune (Bucșani, Băneasa, Ghimpați, Comana,Frătești, Prundu, Slobozia), iar în alte 47 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Programul este finanțat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), din fonduri europene și din bugetul primăriilor. PNCCF se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a tuturor imobilelor de pe teritoriul României. Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor implică o colaborare strânsă între primării, prestatori, reprezentanții OCPI și cetățeni și oferă garanții solide pentru protejarea dreptului de proprietate.
ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de cadastru general desfășoară ample campanii publice pentru informarea și conștientizarea cetățenilor.
În calitate de principali beneficiari ai PNCCF, cetățenii sunt implicați în toate etapele programului și au obligația de a colabora cu autoritățile și prestatorii pentru identificarea imobilelor, furnizarea actelor de proprietate și verificarea rezultatelor lucrărilor.
La finalul procesului, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile. Corectarea gratuită a oricăror inexactități este posibilă chiar și după deschiderea noilor cărți funciare, până la modificarea datelor imobilului sau proprietarului (prin vânzare, ipotecare, moștenire etc.).
Totodată, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro.
Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.
Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/. Persoană de contact: Mirela Lorelai DOBRESCU
COMUNICAT DE PRESĂ – OCPI GIURGIU, 02.10.2025