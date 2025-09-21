Primarul  comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, a stabilit traseele mijloacelor de transport în comun, venind  în sprijinul cetățenilor

duminică, septembrie 21, 2025
Jurnal giurgiuvean
Jurnal
Împreună cu proprietarii societății de transport din zonă, primarul localității Adunații Copăceni a stabilit programul de trafic al mijloacelor de transport călători, în sprijinul  întregii comune.

În urma sesizărilor primite, am avut o discuție cu proprietarii societății de transport”  – explică primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu, într-o postare on line.

Am făcut o simulare în funcție de numărul de pasageri și de orele de vârf și am stabilit următoarele:

Dimineața,  la orele de vârf, vor fi mașini separate pentru Adunații Copăceni și satul Dărăști Vlașca.

La Ora 6:30 , mașina va fi în Adunații Copăceni.

Pentru excepții (angajați sau elevi cu alt program) vom încerca să acoperim cu mașinile noastre, dar vă rugăm să ne anunțați din timp .

Odată cu începutul școlii pot apărea câteva sincope, însă în timp situația se va reglementa .

În Weekend,  mașinile care vin „de la” și „spre Giurgiu” vor intra la fiecare 30 de minute în Adunații Copăceni (cererea fiind mai redusă, nefiind mai mult de 2-3 călători) .

Pentru București, capătul de linie este stația „Eroii Revoluției”, iar pentru Adunații Copăceni, la „Blocuri”.

Într-un „post scriptum” primarul localității Adunații Copăceni precizează că face eforturi  pentru a mulțumi pe toată lumea…

„Apelez la toate cunoștințele pe care le am în domeniu, însă vă anunț încă o dată că serviciul de transport este licențiat de Ministerul Transporturilor, Primăria Adunații Copăceni  neavând nicio atribuție în organizarea acestuia, ea punând la dispoziție doar stațiile de îmbarcare ale pasagerilor ” – mai menționează primarul localității Adunații Copăceni, Dan Rusu, în postarea sa.

