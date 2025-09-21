Giurgiuveni nemulțumiți de respectarea orelor de trafic al autobuzelor societății TRACUM, dar și de șoferi…

Autobuzele Tracum, după propriul orar! Giurgiuvenii, tot mai nemulțumiți” Totul a plecat de la această sesizare, redată de noi în rândurile de mai sus, a d-nei Violeta Pârvu, de la indignarea domniei sale, perfect justificată, privind respectarea orelor de desfășurare a traficului de către mijloacele de transport în comun ale TRACUM SA Giurgiu. Se pare însă că nemulțumirea dumneaei nu este singulară și că o bună parte dintre giurgiuvenii care folosesc acest mijloc de transport sunt nemulțumiți atât de nerespectarea orarului zilnic al autobuzelor cât și de comportamentul șoferilor de pe acestea… În continuare vă vom oferi câteva dintre comentariile celor nemulțumiți, apărute ca o completare a sesizării d-nei Violeta Pârvu:

Silviu Gabriel Enache O alta anomalie cu traseul circuitului de pe strada Pictor Andreescu, care întoarce la capătul străzi și revine pe același traseu când ar putea sa iasă pe strada Negru-Vodă și astfel rezolva și traseul pe strada noastră! Nu vor sa adauge și Negru-Vodă …

Maria Constanda Grosu Bună dimineața! M-ai este o problemă, pensionari și persoanele cu dizabilități,care au problemă cu articulațiile (picioare) eu nu mă pot urca și să cobor, suntem la amabilitatea Domniilor, lor, șoferii, la rampa de acces…

Marin Dragomir Corect spus ca acest oraș a fost uitat de toți,inclusiv de cei care ne conduc aceasta urbe!

Rodica Piticu Bună dimineața @ Lăsând la o parte comentariile, chiar nu au un program bine stabilit!! E un circ cu traseul 4 sau 5. Dupa amiaza șoferii spun diferit, unii zic ca între ora 13 și 16 au pauza,întreb pe domnii controlori zic ca exista traseul 4 și 5 și l…

Mirela Rodica Chitu În curând va fi o unitate falimentara dacă majoritatea călătorilor vor fi pensionarii