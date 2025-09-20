Giurgiu are propria „Floricica Dansatoarea”! Concurență serioasă pentru vedeta internetului (VIDEO)

sâmbătă, septembrie 20, 2025
Dacă „Floricica Dansatoarea” a cucerit România cu „Huooo!” și „Să fie paceeee!”, iată că Giurgiu nu putea rămâne mai prejos. La Târgul agroalimentar, deschis vineri, 19 septembrie, pe pietonala Mircea cel Bătrân, și-a făcut apariția dublura locală a celebrei dansatoare.

Îmbrăcată cu …voie bună și dotată cu o energie greu de egalat, protagonista momentului a transformat inaugurarea târgului într-un spectacol de neuitat. În timp ce producătorii locali își aranjau roșiile și brânza pe tarabe, „Floricica de Giurgiu” și-a urmat instinctul și s-a pus pe dans, ignorând complet orice reguli nescrise despre sobrietatea inaugurărilor oficiale.

Publicul? Împărțit între aplauze și filmări cu telefonul. În câteva ore, clipurile au început deja să circule online, cu mesaje de genul: „Atenție, Floricica, ai concurență serioasă!” sau „Huooo…, dar artistic!”

Deocamdată nu știm dacă „originala” Floricica Dansatoarea își va revendica supremația printr-o confruntare directă, dar giurgiuvenii par pregătiți pentru un „dance battle” istoric pe pietonala Mircea cel Bătrân.

Până atunci, târgul și-a atins scopul: pe lângă legume, lactate și produse tradiționale, vizitatorii au primit și un bonus neașteptat – un spectacol gratuit, marca „Floricica Reloaded”.

(Florian Tincu)

