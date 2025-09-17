miercuri, septembrie 17, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate „Primării umflate cu posturi fantomă: cazul Izvoarele ridică semne de întrebare!”

„Primării umflate cu posturi fantomă: cazul Izvoarele ridică semne de întrebare!”

Jurnal
-
0
„Primării umflate cu posturi fantomă: cazul Izvoarele ridică semne de întrebare!”

Epopeea desființării unor posturi din administrația publică locală pare să dezvăluie practici  greu de explicat  din punct de vedere legal și totodată logic, însă abil implementate la nivelul multor primării unde, din pix, „băieții deștepți” au creat funcții și posturi  ce se dovedesc inutile în organigrama primăriilor.

Ce pare și mai  straniu  este faptul că deși se constată inutilitatea lor, nimeni nu le-a desființat, ele rămânând în organigramă.

Un reportaj al colegilor de la DIGI 24, relevă aceste anomalii instituționale.  Un astfel de exemplu este Primăria Izvoarele din județul Giurgiu, unde  sunt trecute din pix opt posturi pentru proiecte europene.

Primarul declara pentru reporterii Digi 24 că, deși este la al treilea mandat, nu știe nici acum când și cum au apărut ele. Evident, le-a moștenit de la predecesorul său…(?!)

Reporter: – De unde aceste posturi, adică unde se regăsesc ele, ele există?

Silviu Cazacu, primar Izvoarele: – Nu, nu există, nu, nu există acele posturi, nu…

Reporter: – Și atunci ele de ce apar în acte?

Primar Izvoarele:Nu știu de ce apar, apar de ani și ani de zile acele posturi care niciodată nu au fost ocupate, dar nici nu avem voie acele posturi să le ocupăm…

Din câte știm, prefecturile sunt cele care de fapt stabilesc numărul acestor posturi pentru fiecare primărie în parte. Din acest ping-pong al responsabilității, cineva trebuie să își asume responsabilitatea, la rândul lor prefecturile trebuind să solicite  un audit al tuturor organigramelor din primării pentru a se constata  câte posturi inutile zac în schemele primăriilor.

Pentru că  putem  să ridicăm din umeri, făcându-ne că nu știm, deși suntem convinși că aceste posturi ascund oarece interese, întrucât știm că în administrația publică din România nimic nu este întâmplător…

Această realitate  demonstrează cât de mare este disfuncționalitatea sistemului și modul în care  se minte în continuare cu nonșalanță,  dezinformându-se…

Un fel de povestea cu Cocoșul roșu, adică o poveste care nu se sfârșește niciodată,  este și această amenințare cu reducerile/tăierea unor posturi, despre care se tot amintește în fiecare zi,  în marea lor majoritate posturile fiind ori neînființate, ori vacante, ori …inutile!

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
19.7 ° C
19.7 °
19.7 °
84 %
4.6kmh
100 %
mie
18 °
J
24 °
vin
25 °
S
28 °
D
30 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com