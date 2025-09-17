În perioada 19 – 21 septembrie, la Giurgiu are loc a III-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului. Ce surprize au pregătit organizatorii…

„Zilele Patrimoniului Giurgiu” se referă la celebrarea Zilelor Europene ale Patrimoniului în orașul Giurgiu, ce include o serie de activități culturale și educaționale dedicate patrimoniului local și european.
Cu acest prilej organizatorii: Consiliul județean Giurgiu și Biblioteca județeană „I.A. Bassarabescu” au alcătuit un program extrem de variat de teme ce vor fi prezentate publicului larg din localitate.
La eveniment sunt invitate și câteva nume importante ale scenei showbiz-ului românesc, actori, scriitori, dansatori, cântăreți etc. dintre care îi amintim pe prezentatorul Octavian Ursulescu, scriitorii Petronela Toma, Petre Crăciun, Dorel Arsene și Ana Săcrieru, Ansamblul folcloric Doina și multe alte importante nume din patrimoniul nostru cultural…
De remarcat și organizarea, pe zona pietonală a municipiului ( strada Mircea cel Bătrân), a unui Târg intitulat „Comori ale Agriculturii de pe meleaguri giurgiuvene”, pe parcursul a două zile, vineri 19 și sâmbătă – 20 septembrie, la care vor fi prezenți, așa cum ne preciza directorul Direcției pentru Agricultură a județului Giurgiu, Petra Ochișor, o serie de fermieri ce își vor prezenta produsele: legume, fructe, produse alimentare ecologice…
Printre sponsorii acvestor manifestări se află și cotidianul nostru, „Jurnal giurgiuvean” care vă va ține la curent cu desfășurarea acțiunilor din cadrul acestei ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului.