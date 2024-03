  Primăria Municipiului Giurgiu și Frăteşti, achiziționează 33 de microbuze și autobuze electrice pentru acoperirea transportului în zona metropolitană a Municipiului

Primăria Municipiului Giurgiu și Frăteşti, vor fi achiziționa un număr de 33 de microbuze și autobuze electrice, care vor reprezenta noile mijloace de transport persoane spre și dinspre municipiu, spre zona metropolitană din jurul Giurgiului. În prezent, în județul Giurgiu nu există zonă metropolitană organizată în jurul municipiului Giurgiu, dar au fost constituite încă din 2019, respectiv 2021, două Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, şi anume ADI – Giurgiu Sud şi ADI Giurgiu Rutier, amândouă având ca membri numai comune, şi acreditate de ANRSC pentru realizarea serviciului de transport public pe arealul membrilor ADI. „Transportul public de persoane intră în atenția administrației publice județene, după o lungă perioadă în care condițiile din microbuzele care împânzesc județul strâng destule reproșuri privind condițiile și graficul curselor. În urma Studiul de Oportunitate se propune două variante, pentru constituirea zonei metropolitane Giurgiu şi pentru organizarea transportului public de călători: 1. Constituirea unei singure Asociații de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public în jurul municipiului Giurgiu, care să cuprindă 30 de comune, un oraş (Giurgiu) şi Consiliul Județean Giurgiu, prin unirea celor două ADI-uri existente, includerea localităților din interiorul zonei metropolitane care nu fac parte în prezent din cele două ADI-uri, şi anume comunele Schitu şi Toporu, iar pentru completarea teritoriului acoperit este necesară includerea UAT-urilor Colibaşi şi Isvoarele. Se va include în noua asociație extinsă şi Consiliul Județean Giurgiu, conform legislației în vigoare, şi se propune ca denumirea noului ADI extins să fie – Autoritatea de Transport Metropolitan Giurgiu (ATMG). În cazul UAT-urilor Săbăreni şi Joița, membre ale ADI Giurgiu Sud, datorită faptului că în prezent nu există curse în programul de transport al ADI Giurgiu Sud care să deservească aceste UAT-uri şi din punct de vedere al amplasării se află într-o zonă depărtată de aria de acoperire a viitoarei zone metropolitane, aceste două UAT-uri nu vor fi incluse în ADI Zona Metropolitană Giurgiu în acest moment, urmând ca includerera lor să se facă în etapa a II-a, în care toate UAT-urile din județul Giurgiu vor fi incluse în Zona Metropolitană. În plus, comunele Comana şi Colibaşi beneficiază de un proiect PNRR pentru achizitionarea de microbuze nepoluante pentru transportul public, ce ar însemna realizarea unui nou ADI, separat. Astfel ADI/ Autoritatea de Transport Metropolitan Giurgiu (ATMG), va cuprinde 32 de membri şi va desfăşura în primul rând activitatea de furnizare în comun a serviciului de transport public şi de pregătire şi implementare a Planul de mobilitate urbană durabilă a zonei metropolitane, în curs de elaborare, față de propunerea de asociere cuprinsă in Legea zonelor metropolitane, la care se adaugă Municipiul Giurgiu şi Consiliul Județean Giurgiu. În plus, Consiliul Județean Giurgiu va reorganiza programul de transport județean, ținând cont de programul noii zone metropolitane şi de clarificările transmise de Ministerul Dezvoltării, prin care unele trasee județene pot include aria teritorială a zonei metropolitane, corelat cu programul de transport al acesteia. 2. Constituirea zonei metropolitane pe întreaga suprafață a județului Giurgiu, prin integrarea în ADI a tuturor localităților din județ, pe modelul județului Ilfov. În acest fel, se poate realiza dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul județului Giurgiu. . Va exista o legatură cu rețeaua de transport public Bucureşti – Ilfov, acest lucru ducând la reducerea considerabilă a traficului spre capitală. Noul ADI – Autoritatea de Transport Metropolitan Giurgiu (ATMG) va putea coordona şi implementarea unui plan de mobilitate integrat, şi va sprijini toate localitățile din județ pentru pregătirea şi implementarea proiectelor de mobilitate. În această structură se va ține cont şi de transportul public de călători ce urmează a fi organizat de către oraşul Bolintin Vale în cooperare cu Bolintin Deal, beneficiari ai unui proiect PNRR pentru achiziția de microbuze electrice. Operatorul intern TRACUM urmează să devină operator regional, cu acționariat. Propunerea, în urma analizei efectuate, este ca pe lânga municipiul Giurgiu să intre ca acționar şi Consiliul Județean în proporție de 50/50, pentru a exista un ajutor important din partea CJG pentru angajare resurse umane, dotare, etc. Acesta este cazul STB unde acționari sunt primăria Bucureşti şi Consiliul Județean Ilfov. În plus, operatorul regional TRACUM va gestiona pe lângă autobuzele existente GNC şi cele 33 de autobuze electrice ce urmează a fi achiziționate prin PNRR şi eventual microbuzele şcolare. În momentul de față se analizează şi se fac demersurile necesare pentru realizarea serviciului de transport public între Giurgiu şi Ruse, naval şi rutier. Operatorii privați care îşi desfăşoară activitatea de transport public, vor continua efectuarea serviciului public sub coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (ATMG), asociație condusă de către Adunarea Generală a Acționarilor, formată din reprezentanții tuturor UAT-urilor membre. Programul de transport care va fi realizat de ATMG se va face integrat, eficient şi cu o politică tarifară integrată. Cele două variante pot constitui şi cele două etape ale procesului de realizare a zonei metropolitane. (Jurnal)