Miercuri, Klaus Iohannis participă la evenimentul organizat în Bolintin – Vale, județul Giurgiu, cu prilejul închiderii oficiale a campaniei naționale de împădurire „O pădure cât o țară”.

„Suntem la o acțiune practică, plantăm păduri. „O pădure cât o țară” este campania pe care am început-o împreună, în această primăvară, este o campanie în care am crezut de la început. De aceea, i-am acordat patronajul acestei campanii și rezultatele arată că nu m-am înșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți în această campanie. S-au plantat pe diverse terenuri, în zone montane, în zone de câmpie, foarte multe, în jur de 3.000 de parcele s-au plantat de la 0, deci unde nu a existat pădure. Este un rezultat notabil și vreau în această zi să îi felicit pe toți cei care au participat, începând de la ministrul Mediului, la cei de la Regie, la cei care au plantat efectiv, muncitorii din diferitele ocoluri silvice, dar și voluntarilor – au fost voluntari. Cred că aceste rezultate nu sunt doar rezultate statistic foarte bune, sunt rezultate care ne încurajează și, domnule ministru, vă provoc pe dumneavoastră, pe cei din zona silvică, haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii și haideți să avem mai multă ambiție! Am discutat adineauri și am aflat că aici, în județ, s-au plantat peste 200 de hectare de pădure. Este bine, dar eu cred că este nevoie de mult mai mult”, a declarat șeful statului.

La vizita președintelui României a participat și președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, care a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„A avut loc închiderea campaniei, mai ales că în județul nostru s-au plantat, în acest an, peste 200 de hectare de puieți, în special stejar. S-au mai plantat acum, simbolic, câteva sute de puieți. Demersul este generat în primul rând de încălzirea globală, și se cunoaște preocuparea Comisiei Europene pentru această problemă majoră la nivel global și nu avem cum s-o tratăm nici noi altfel decât cu maximă importanță. Una dintre măsurile recomandate de specialiști este împădurirea tuturor suprafețelor degradate. Va continua acest program, dar am avut o discuție cu dl Mitroi (n.r. Directorul Direcției Silvice Giurgiu) și vom căuta și noi la nivelul județului și alte resurse pentru a acoperi cât mai multe dintre terenurile care nu sunt folosite pentru agricultură și sunt disponibile pentru plantări astfel încât încercăm să dublăm suprafața împădurită a județului Giurgiu, în următorii 2 – 3 ani”.

Despre motivul alegerii localității Bolintin Vale pentru eveniment, Dumitru Beianu a precizat:

„Probabil pentru că reprezintă o locație în care se ajunge ușor din București. Nu negăm că timpul este foarte important pentru noi toți. Dar am avut ocazia să constat și eu o organizare ireproșabilă, și mai mult ca sigur că și la MInisterul Mediului există analize care demonstrează că, la nivelul județului Giurgiu, Direcția Silvică s-a achitat în totalitate de obligațiile generate de acest program. Este meritul Direcției Silvice Giurgiu pentru că au avut ocazia de a-l găzdui pe președintele României”.

