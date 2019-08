Ultimele ieșiri în presă ale primarului Nicolae Barbu, în cadrul cărora acuza conducerea Consiliului Județean Giurgiu și a PSD de faptul că în Primăria Giurgiu sunt din ce în ce mai multe probleme și tot mai puțini bani nu au rămas fără răspuns din partea președintelui Consiliului Județean, Marian Mina.

Întrebat, în cadrul conferinței de presă de joi, 1 august, susținute la sediul PSD Giurgiu, dacă primarul municipiului mai este președinte al organizației municipale și membru al PSD, acesta a răspuns:

„Domnul Barbu mai este, din păcate, președintele organizației municipale a PSD. Problemele giurgiuvenilor nu se rezolvă dacă îți dai cu lac pe unghii și îți pui un sacou roz pe tine, ieșind în conferințe de presă. Văd că și-a descoperit o nouă vocație, să vorbească în fața presei. Problemele în municipiu sunt mari și grave. Eu nu știu în ce oraș trăiește domnul Barbu, că văd că anunță că a respectat ce a spus în campanie…Nu știu în ce oraș trăiește: atunci când vine primăvara, sunt inundații, ne plimbăm cu barca; iarna, nu avem deszăpezire, stăm cu troiene, dânsul e prin concedii; vara avem țânțari, văd că încearcă să plaseze problema, încet, încet, către Consiliul Județean. Nu prea avem noi treabă dar, asta e viața! Am văzut că a spus de APA SERVICE. Public o spun, să înțeleagă toată lumea: nu ne interesează, la Consiliul Județean, să o preluăm! Este căzută, este îngropată, și-a bătut joc de ea atâția ani, nu ne interesează să o preluăm noi, mai ales la prețul cu care dânsul a scos-o la vânzare. Acea societate, o puteam prelua la începutul mandatului, când nu era dezastrul de acum. Societate de consultanță trebuia să avem din 2014, dar nu avem pentru că domnul primar s-a opus extinderii acelui ADI. Să nu -și mai facă iluzii. Acel comunicat este, de fapt, adevărul cu ce e la APA SERVICE și cu ce pățește ADI la ședință. Domnul primar a întins o foarte mare capcană consilierilor, și-a făcut foarte bine proiectul de hotărâre, a aruncat toată răspunderea către ei. Deci, Barbu nu are nici cea mai mică problemă, nu va răspunde. Avem consultanță abia de un an. Consultantul stabilește pe unde trece conducta, nu Barbu sau Mina. Despre Poliția Locală, ce să vă spun, decât că în 2016 nu cumva am ieșit eu public să spun că nu e normal? A ieșit Barbu și m-a făcut „cârlan”. Barbu l-a obligat pe Ciobanu (n.r. – Lazăr Ciobanu, directorul Direcției de Poliție Locală Giurgiu) să intre în concediu forțat o lună de zile. Suntem în Las Fierbinți? Primăria nu e pe persoană fizică. Vine nota de plată și PSD o decontează, nu Barbu sau Mina. Zona Liberă e dezastru…la fel și strada Gării, beznă. Două hale din Zona Liberă au fost subevaluate și închiriate la doi indivizi care au free-shop acolo. De asta țin cu dinții de Zona Liberă, îi țin pe unii și pe alții în funcție sau în Consiliul de Administrație…Nu vreau să mai stau de vorbă cu el, la mine în birou era miel, iar în fața presei, calul lui Făt-Frumos, care mânca jăratic…Nu se mai plânge niciun alt primar de municipiu cum o face dl Barbu. Și noi avem probleme în CJ, dar nu am ieșit ca fetițele să ne plângem pe stradă. Nu are buget? Nu Mina a negociat, ci domnul Barbu, care băga capul în toate pozele. Nu e normal să ne certăm prin presă. De toate, de vină sunt Mina sau Bădălău”, a încheiat președintele CJ, Marian Mina.

(Jurnal)