vineri, octombrie 24, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Președintele CJ Giurgiu, Toma PETCU: „…până la acest moment Consiliul Județean Giurgiu nu a pierdut niciun proiect din toate cele depuse sau aflate în diferite stadii  de implementare!”

Președintele CJ Giurgiu, Toma PETCU: „…până la acest moment Consiliul Județean Giurgiu nu a pierdut niciun proiect din toate cele depuse sau aflate în diferite stadii  de implementare!”

Jurnal
-
0
Președintele CJ Giurgiu, Toma PETCU: „…până la acest moment Consiliul Județean Giurgiu nu a pierdut niciun proiect din toate cele depuse sau aflate în diferite stadii  de implementare!”

 Vineri 24 octombrie, Președintele Consiliului Județean Giurgiu Toma Petcu și-a prezentat în fața reprezentanților presei locale bilanțul activității sale, după un an de mandat.

Acesta a fost însoțit de administratorul public al CJ, Silviu Dumitrescu și de vicepreședinții CJ, George Dobre și Lucian Corozel.

A fost un an dificil – și-a început președintele CJ Giurgiu expozeul său – în care am avut și foarte multe rânduri de alegeri și o instabilitate politică națională, care nu are cum să nu aibă reverberații în politica și în administrația județeană , mai ales în județul Giurgiu care este un județ dependent de ceea ce se întâmplă las nivel național , administrativ și economic. Știți că  o serie de decizii ale actualului Guvern presupun anumite limitări, ca anumite proiecte ce nu sunt în stadii satisfăcătoare , și mai ales pe proiectele din PNRR s-a luat decizia ca foarte multe proiecte să fie scoase din schema de finanțare. Sunt foarte multe supracontractări, adică am depus mai multe proiecte pe alte programe operaționale, pe fonduri europene decât sumele alocate: cum ar fi pe transport, pe sănătate , programul de dezvoltare durabilă.

Noi la nivelul Consiliului Județean avem proiecte foarte importante și datorită susținerii echipe pe care am amintit-o la început, a unor persoane din administrația publică națională, a premierului și a unei susțineri politice fără de care nu se poate realiza acest lucru, până la acest moment pot să vă spun, cu satisfacție, că CJ Giurgiu nu a pierdut niciun proiect din toate cele depuse sau aflate în diferite stadii  de implementare, proiectele din Anghel Saligny pe care urmează să le implementăm de anul viitor.

Președintele Toma Petcu a amintit în acest context proiectele mari ce urmează a fi demarate:

„Unul dintre ele este cel de reabilitare a drumurilor județene, alte două contracte foarte mari pe reabilitări de drumuri județene pe un program derulat împreună cu cei de la ADR Sud Muntenia, pe fonduri europene cu o valoare de 150 milioane lei fără TVA, ele aflându-se  în acest moment în procedură de licitație.

Un alt proiect foarte important, ce va fi motorul de dezvoltare al municipiului și al comunelor periurbane, învecinate cu Giurgiu (Frătești Slobozia, Stănești ), este această centură nouă  a Giurgiului, un proiect de 70 milioane euro, fără TVA, cea mai mare lucrare de infrastructură pe care a avut-o până la acest moment județul nostru. Am reușit să menținem la finanțare acest proiect și suntem în plină desfășurare a investiției și avem chiar un calendar de plăți, pentru a putea ca cei care o construiesc să aibă capacitatea să o dezvolte în continuare.

Un alt proiect, extrem de important, este spitalul, în zona adiacentă Vămii. Un proiect a cărui valoare se ridică la 30 de milioane de euro. Un spital nou, cu cele 3 secții vitale, obiectiv pe care am fost nevoiți să îl mutăm din programul național de Relansare și Reziliență PNRR, în programul de Sănătate.

Un alt proiect este cel de Alimentare cu apă și de canalizare, desfășurat de „ ADI Apă curată”, împreună cu „Apa Service”, de foarte mult timp, din păcate trebuie să spunem acest lucru, căci multe din localitățile județului au fost văduvite în tot acest timp de apă și canal .

Avem iar, pe o supracontractare, un proiect de 150 milioane de euro, în care includem foarte multe aglomerări cum ar fi Cosoba-Săbăreni, , aglomerarea de la Malu Spart -Ogrezeni, Crivina, aglomerarea de la Mârșa, de la Izvoarele – care este în procedură de licitație –  aglomerările de la Vânătorii Mici și Crevedia…” – a mai precizat președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu.  

 

(Florian TINCU)

VREMEA

Giurgiu
cer senin
18 ° C
18 °
18 °
60 %
8.5kmh
0 %
vin
17 °
S
17 °
D
17 °
lun
17 °
mar
16 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com