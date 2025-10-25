sâmbătă, octombrie 25, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate În noaptea de Sâmbătă spre Duminică trecem la ora de iarnă! Dăm ceasul cu o oră înapoi și dormim cu o oră mai mult…

În noaptea de Sâmbătă spre Duminică trecem la ora de iarnă! Dăm ceasul cu o oră înapoi și dormim cu o oră mai mult…

Jurnal
-
0
În noaptea de Sâmbătă spre Duminică trecem la ora de iarnă! Dăm ceasul cu o oră înapoi și dormim cu o oră mai mult…

România va trece la ora de iarnă 2025 în această noapte de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie.

Astfel  România trece oficial la ora de iarnă, ceasurile se dau înapoi și dormim cu o oră în plus. Ora 4:00 va fi ora 3:00, marcând trecerea la timpul oficial al Europei de Est (UTC+2).

Trecerea la ora de iarnă are loc anual, în ultimul weekend din luna octombrie. Această schimbare aduce nopți mai lungi și zile mai scurte, marcând începutul sezonului rece.

 Sistemul de ajustare sezonieră a timpului a fost introdus în Europa în secolul al XX-lea, pentru a valorifica mai bine lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie.

În perioada orei de vară, ceasurile sunt date înainte cu o oră (UTC+3), iar în perioada orei de iarnă se revine la timpul standard (UTC+2). Chiar dacă pare o modificare minoră, trecerea la ora de iarnă poate influența ritmul biologic și calitatea somnului.

Ce recomandă Specialiștii:

– păstrarea unui program constant de somn;

– expunerea la lumină naturală în timpul dimineții;

– evitarea ecranelor și a cofeinei seara.

Organismul are nevoie, în general, de câteva zile pentru a se adapta complet la noul ritm.

Deși Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei, statele membre nu au ajuns încă la un acord comun. În felul acesta, fiecare țară poate decide dacă păstrează permanent ora de vară sau ora de iarnă.

(Jurnal)

VREMEA

Giurgiu
cer fragmentat
12.3 ° C
12.3 °
12.3 °
64 %
6.1kmh
54 %
S
17 °
D
15 °
lun
14 °
mar
13 °
mie
15 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com